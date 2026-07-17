Heuberg-Bära-Pokal 2026: Acht Teams in Unterdigisheim dabei

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Das diesjährige Heuberg-Bära-Pokalturnier in Unterdigisheim verspricht packenden Fußball und reichlich Spannung. Vom 22. bis zum 26. Juli 2026 treten acht Mannschaften gegeneinander an. Das Teilnehmerfeld bietet eine reizvolle Mischung aus langjährigen Turniergrößen und spielfreudigen Newcomern, die dem Traditionsturnier eine ganz besondere Dynamik verleihen werden.

Getragen von der Leidenschaft der heimischen Kulisse bilden die etablierten Vereine das Fundament des Turniers. Neben der gastgebenden SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim gehören auch die SGM Heuberg, die SGM Nusplingen/Obernheim sowie die SG FV Meßstetten/SV Tieringen zu den bewährten Stammmannschaften des Heuberg-Bära-Pokalturniers. Diese Teams kennen das Turnier bestens und bringen die nötige Erfahrung mit, um in den entscheidenden Momenten die Nerven zu behalten.

Die Herausforderer und Debütanten

Für zusätzliche Intensität und neue sportliche Impulse auf dem Platz sorgen die Herausforderer. Nach ihrer erstmaligen Teilnahme im vergangenen Jahr kehren die Sportfreunde Bitz erneut zurück, um sich auf dem Heuberg zu beweisen. Hinzu kommen gleich drei Vereine, die in diesem Jahr ihr mit Spannung erwartetes Premierendebüt feiern: Der FC Winterlingen, der SV Böttingen und der SV Königsheim greifen erstmals in das Geschehen ein und wollen den etablierten Teams die Stirn bieten.

Der Ablauf der Gruppenphase

Die Vorrunde wird über vier Tage von Mittwoch bis Samstag ausgetragen, wobei die reguläre Spielzeit pro Partie 60 Minuten beträgt. In Gruppe A kämpfen die Sportfreunde Bitz, die gastgebende SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim, der SV Böttingen sowie die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten um den Einzug in die K.-o.-Runde.

In Gruppe B messen sich der FC Winterlingen, die SGM Nusplingen/Obernheim, die SG FV Meßstetten/SV Tieringen und der SV Königsheim. Das Turnier wird am Mittwoch, den 22. Juli 2026, um 18:15 Uhr mit der Partie zwischen den Sportfreunden Bitz und der SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten offiziell eröffnet.

Die Entscheidung am Finalsonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, steuert das Turnier auf seinen sportlichen und emotionalen Höhepunkt zu. Die Halbfinalspiele beginnen um 11 Uhr und 12:30 Uhr, wobei jeweils die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen im Über-Kreuz-Vergleich aufeinandertreffen. Um 15 Uhr steht das Spiel um Platz 3 an, das mit einer ultrakurzen Spielzeit von einer Minute angesetzt ist. Das Finale um den Turniersieg folgt schließlich um 16 Uhr über 60 Minuten, bei dem der diesjährige Champion des Heuberg-Bära-Pokals gekrönt wird.