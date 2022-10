Hetzjagd geht weiter: Turn-Around beim VfV muss jetzt her Ziel gegen Kiel II ist ein Dreier - Jungstörche sind ein hartes Kaliber!

Es geht wieder los. Die Corona-bedingte Spielpause bei der Domstadtelf ist Geschichte, die Hetzjad in der Regionalliga Nord nimmt ab sofort wieder Fahrt auf. Und wie: Am Sonntag gastiert die Bundesligareserve von Holstein Kiel im Friedrich-Ebert-Stadion, anschließend geht es viermal nacheinander um Auswärtspunkte. Eine ziemlich richtungsweisende Phase in einer hart umkämpften Saison - mit aktuell 17 von 19 Teams auf Augenhöhe. Lediglich VfB Lübeck an der Spitze und Kickers Emden im Keller sind der Konkurrenz derzeit entfernt - der Rest kann in jeder Woche Jeden schlagen. Es geht also in jedem Spiel ums Eingemachte. Nahezu alle Pandemie-erkrankten Spieler an der Pottkuhle sind wieder an Bord, weiterhin fehlen die Langzeitverletzten Jane Zlatkov und Hassan El Saleh.