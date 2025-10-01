Hetzerath holt erste Punkte – und wie!

In einem Elfmeter-Festival hatten die Trierer gegen den Tabellenführer aus Pirmasens das Glück auf ihrer Seite. Zunächst vergab die Eintracht im ersten Durchgang vom Punkt aus – und kassierte prompt das 0:1. „Das waren gleich zwei Nackenschläge“, sagte Trainer Christian Esch, der Leonard Yushkevich schon nach einer Viertelstunde aufgrund einer Knieverletzung auswechseln musste. Trotzdem war die Eintracht gut im Spiel und glich im zweiten Durchgang durch Bastian Süß aus. Im Verlauf der zweiten Halbzeit vergaben die Trierer einen weiteren Strafstoß, während auch Pirmasens aus elf Metern scheiterte. Zudem glänzte SVE-Keeper Matthias Fettes mit zwei starken Paraden. Kurz vor Schluss leitete eine Umschaltsituation über Julian Wingerath und Ryan Douglas-Lowe, die regelwidrig gestoppt wurde, das Trierer 2:1 ein. Der eingewechselte Nevio Marasa übernahm die Verantwortung und traf.



B-Junioren-Regionalliga: FC Speyer - Eintracht Trier ⇥1:1 (0:0)

„Das war physisch und kämpferisch der bislang stärkste Gegner“, sagte Eintracht-Trainer Ramon Stief. Trier schaffte es trotz der Führung durch Denaro Bailey nicht, seine spielerischen Vorteile über die kompletten 80 Minuten auf den Platz zu bringen. Nach einem Standard fiel das 1:1. „Insgesamt hatten wir die klareren Chancen. An der tabellarischen Ausgangslage ändert sich aber nichts – wir bleiben voll fokussiert und richten den Blick ab heute auf unseren nächsten Gegner Homburg“, so Stief abschließend.

SVE: Tobias Zens (41. Sebastian Sobolak) - Leon Follmann, Lui Litzenberger, Ben Rommelfangen, Ilyas Yavuz (41. Denaro Bailey), Christopher Felten (75. Niklas Laudwein), Lias Weiland, Jazzy Marjolin, Sven Colles, Nathan Matondo (77. Kilian Guezodje), Moritz Koster

Tore: 0:1 Denaro Bailey (59.), 1:1 unbekannt (76.)

C-Junioren-Regionalliga: FC Speyer – SpVgg Trier ⇥3:1 (2:0)

Die Trierer waren anfangs die aktivere Mannschaft. Ein Torwartfehler brachte die Gastgeber nach zehn Minuten in Front. „Es sind immer wieder die individuellen Kleinigkeiten, die uns in Rückstand geraten lassen“, weiß Trainer Pascal Schramm. Ein Abstimmungsfehler brachte das 0:2 aus Trierer Sicht, während sie nach einer Ecke nur die Latte trafen. Im zweiten Durchgang traf Speyer aus 40 Metern. Hannes Framing erzielte für die Löwen noch den Ehrentreffer. „Es zermürbt die Jungs, immer wieder anlaufen zu müssen. Es kommt auch einfach viel Pech dazu“, klagt Schramm.

SpVgg Trier: Andor Philippi - Max Bertram, Yoan Fink (50. Lasse Apel), Marko Projic, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva (55. Hannes Framing), Abass Nazari, Karim El Abdallah (45. Nils Fuchs), Klejdi Kuci (32. Ayodeji Akinyemi), Jona Iram (57. Philip Süssmann)

Tore: 1:0/2:0 Luca Dawo (10./35.), 3:0 Jakob Hammann (42.), 3:1 Hannes Framing (66.)

Eintracht Trier – SV Saar 05 Saarbrücken ⇥3:1 (1:0)

Lange haben sie darauf gewartet, nun haben die C-Junioren der Eintracht ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV Saar 05 trafen Felix Vaudlet (zwei) und Natan Zieba. „Wir haben ein sehr souveränes Spiel gezeigt und dem Gegner über 70 Minuten keine klaren Chancen erlaubt“, freute sich Trainer Max Herrres. „Im Offensivspiel sind wir besser mit unseren Möglichkeiten umgegangen, auch wenn wir aus den vielen Chancen noch mehr machen müssen. Der Sieg geht absolut in Ordnung.“

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti (61. Alexander Damianakis), Luis Schmitt (60. Tim Jakobi), Dylan Servais

Tore: 1:0/3:0 Felix Vaudlet (31./60.), 2:0 Natan Zieba (55.), 3:1 unbekannt (70.+4)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – SG 99 Andernach⇥ 6:0 (3:0)

Anders als noch in der ersten Runde des DFB-Pokals vor gut zwei Wochen – hier brauchten die Moselanerinnen die Verlängerung, um sich mit 3:1 durchzusetzen – machte es Issel am Sonntag gegen die SG Andernach deutlich: Nach 17 Minuten stand Thalida Olayo in Folge einer Ecke goldrichtig und traf zum 1:0. Bis zur Pause erhöhten Sina Meeth sowie Zoe Lames auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel erzielte Lea Hollmann einen lupenreinen Hattrick und stellte damit den 6:0-Endstand her. „Wir haben unser Spiel durchgezogen, unsere Stärken ausgespielt und zahlreiche gute Kombinationen herausgespielt“, lobte Trainerin Lea Ehlenz.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt, Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Annika Hower (54. Stella Rünnenburger), Mia Marzi, Freda Stemmann (54. Greta Seithel), Hanna Mendryscha, Lea Hollmann, Sina Meeth

Tore: 1:0 Thalida Olayo (17.), 2:0 Sina Meeth (19.), 3:0 Zoe Lames (21.), 4:0/5:0/6:0 Lea Hollmann (43./59./71.)

FC Bitburg – SV Elversberg ⇥0:7 (0:3)

Weiterhin ohne sportlichen Sieg und ein eigenes Tor ist der FC Bitburg. Gegen die SV Elversberg setzte es für die Bierstädterinnen eine deutliche 0:7-Niederlage. Schon nach zehn Minuten lagen die Saarländerinnen dabei mit 2:0 in Führung. Am Ende ging das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung.

FCB: Ida Heinisch - Emma Schneider, Nora Klerf, Luisa Trappen, Carla Zimmer (72. Maria Steinert), Finja Densborn (65. Addisyn Grace Fulk), Elly Lichter (67. Emily Schramer), Isabella Salm, Emma Antoine, Giovanna Engel, Louisa Schneider

Tore: 0:1 Katrin Schott (5.), 0:2 Samira Schmitt (10.), 0:3 Franca Backes (26.), 0:4 Lani Barber (48.), 0:5 Luisa Wagner (63.), 0:6/0:7 Yasemin Maurer (67./78.)

SV Hetzerath – 1. FFC Kaiserslautern ⇥13:0 (9:0)

Große Erleichterung beim SV Hetzerath. Die Mannschaft von Trainer Thomas Schöfer und Oliver Schönhofen holte im Duell der bis dato noch punktlosen Teams die ersten drei Punkte der Saison. Schon nach einer Viertelstunde stand es 5:0. „Es ist einfach schön, dass wir jetzt endlich Punkte einholen konnten. Es ist wichtig für das Selbstvertrauen der Spielerinnen, da sie so sehen, dass sich die positive Entwicklung auch bezahlt macht“, resümierte Schäfer.

Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich (46. Lea Breidbach), Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber, Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes (56. Fida Sadat), Emma Lehnen (46. Lena Hahn), Emma Kriegsmann (46. Amelie Bardy), Thialda Pawlow

Tore: 1:0 Maja Walber (3.), 2:0/4:0 Laura Hansen (6./13.), 5:0/6:0/10:0 Florentine Huwer (15./26./43.), 7:0/9:0/11:0/12:0 Nele Schäfer (26./34./58./74.), 8:0 Franziska Reilich (32.)