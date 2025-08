Hetzbach will sich in B-Liga stabilsieren

Odenwaldkreis. Harte Zeiten für den Odenwälder B-Ligisten TV Hetzbach: Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga nun der freiwillige Rückzug aus der A-Liga in die Kreisliga B. Der Saisonauftakt des TVH ist nicht wie geplant am Sonntag gegen TSV Günterfürst II, sondern drei Tage später, am Mittwoch, 6. August (Anstoß 19 Uhr), beim Vorsaison-Schlusslicht TV Fränkisch-Crumbach II.