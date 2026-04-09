Hettwer übernimmt zweite Herren

Der BW Hollage hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Mit Marc Hettwer übernimmt zur kommenden Saison ein erfahrener Mann die zweite Herrenmannschaft. Unterstützung erhält er von einem bekannten Gesicht im Verein.

Die Trainerfrage bei der zweiten Herrenmannschaft des BW Hollage ist geklärt: Marc Hettwer wird zur neuen Saison die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Der 46-Jährige ist aktuell noch als Co-Trainer bei der Bezirksligamannschaft von Eintracht Rulle tätig und bringt entsprechend wertvolle Erfahrung mit an den Benkenbusch.

Mit Hettwer gewinnt der Verein einen Trainer, der sowohl mit den Anforderungen im Amateurfußball als auch mit der Entwicklung von Mannschaften bestens vertraut ist. Seine bisherige Tätigkeit in Rulle unterstreicht seine fachliche Kompetenz und seine Nähe zum regionalen Fußball.