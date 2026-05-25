Hettingen/Inneringen siegt 5:2, Alberweiler/Aßmannshardt gewinnt 5:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SG Hettingen/Inneringen 2:5
Die SG Hettingen/Inneringen setzte sich in einer torreichen Partie deutlich bei der SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II durch. Tobias Fimm brachte die Gastgeber zunächst früh in Führung (14.), doch Timo Reinhard glich nur drei Minuten später aus (17.). Max Holzmann drehte die Begegnung kurz darauf zugunsten der Gäste (20.), ehe Tomislav Kovac erneut den Ausgleich herstellte (28.). Nach der Pause übernahm Hettingen/Inneringen jedoch die Kontrolle. Felix Teufel sorgte mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung (58., 67.), bevor Saumel Steinbach in der 78. Minute den Treffer zum 5:2-Endstand erzielte.
SG Gammertingen/KFH – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 2:1
Die SG Gammertingen/KFH feierte gegen den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies einen knappen Heimsieg. Alexander Sauter brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Severin Müller der Ausgleich für die Gäste (52.). Die Antwort der SG ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Simon Lau erzielte in der 62. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.
SG Bronnen/Neufra – SV Braunenweiler 1:2
Der SV Braunenweiler nahm bei der SG Bronnen/Neufra drei Punkte mit. Patrick Riegger brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Ekin Öztürk noch der Ausgleich für die Gastgeber (40.). In der zweiten Halbzeit sorgte Manuel Riegger mit seinem Treffer in der 68. Minute schließlich für den Auswärtssieg des SV Braunenweiler.
FC Ostrach – SV Langenenslingen 4:1
Der FC Ostrach setzte sich gegen den SV Langenenslingen klar durch. René Zimmermann brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in der 21. Minute in Führung. Miro Frey erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Louis Eberle mit dem dritten Treffer bereits für klare Verhältnisse (49.). Samuel Hartnagel legte in der 60. Minute das 4:0 nach. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel durch ein Eigentor von Noah Reutter in der 73. Minute zum 4:1-Endstand.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FC Laiz 3:0
Vor 250 Zuschauern feierte die SGM SV Bolstern/SV Hochberg einen souveränen Heimsieg gegen den FC Laiz. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tim Kessler die Gastgeber in der 57. Minute in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Kessler mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 (64.). Marc Störk machte mit dem dritten Tor in der 74. Minute schließlich alles klar.
FV Altheim – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:2
250 Zuschauer sahen in Altheim eine turbulente Begegnung. Florian Geiselhart brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Kurz vor der Pause musste der TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 nach der Roten Karte gegen Nick Mockler in Unterzahl weiterspielen (43.). Trotzdem gelang Marius Müller zunächst der Ausgleich kurz vor der Pause (45.), ehe er die Gäste kurz nach Wiederbeginn per Foulelfmeter sogar in Führung brachte (54.). In der Schlussphase drehte jedoch Florian Geiselhart die Partie beinahe im Alleingang. Mit zwei verwandelten Foulelfmetern erzielte er zunächst den Ausgleich (76.) und wenig später die erneute Führung (80.). In der 90. Minute machte Geiselhart mit seinem vierten Treffer des Tages den 4:2-Endstand perfekt.
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SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:2
Die SG Muttensweiler/Hochdorf setzte sich bei der SG Attenweiler/Oggelsbeuren mit einem späten Auswärtssieg durch. Lange Zeit hielten die Gastgeber die Partie offen und ließen nur wenige klare Chancen zu. Erst in der 67. Minute brachte Leo Gnandt die Gäste in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Paul Britsch schließlich mit dem Treffer zum 2:0-Endstand für die Entscheidung (90.+5).
SV Dürmentingen – TSV Riedlingen II 4:0
Der SV Dürmentingen feierte gegen den TSV Riedlingen II einen souveränen Heimsieg. Patrick Schlegel brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhten Timo Schlegel (35.) und Elias Madarac (41.) auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dürmentingen überlegen. Fabian Egger erzielte in der 53. Minute den vierten Treffer und stellte damit den Endstand her.
FV Neufra/Donau – SG Warthausen/Birkenhard 0:5
Die SG Warthausen/Birkenhard gewann beim FV Neufra/Donau deutlich. Patrick Wilpert brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, ehe Simon Philipp kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Direkt nach Wiederbeginn sorgte Patrick Wilpert mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits für klare Verhältnisse (50.). In der Schlussphase schraubten Selin Leicht (85.) und Max Haller (88.) das Ergebnis weiter in die Höhe.
FC Mittelbiberach – SV Betzenweiler 4:1
Der FC Mittelbiberach erwischte gegen den SV Betzenweiler einen Traumstart. Lukas Ries brachte die Gastgeber bereits in der siebten Minute in Führung, ehe Johannes Kehrle nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Ries legte mit seinem zweiten Treffer in der 22. Minute nach und verwandelte fünf Minuten später auch einen Foulelfmeter zum 4:0 (27.). Nach der Pause gelang Felix Gehweiler in der 51. Minute zumindest noch der Ehrentreffer für die Gäste.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – FC Wacker Biberach 1:2
Der FC Wacker Biberach nahm bei der SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach drei Punkte mit. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Luca Ries die Gäste in der 53. Minute in Führung. Ibrahima Sory Camara gelang jedoch nur wenig später der Ausgleich für die Gastgeber (59.). Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Tim Scherff in der 89. Minute doch noch den Treffer zum 2:1-Auswärtssieg erzielte.
SV Eintracht Seekirch – SGM Laupertshausen/Maselheim 2:3
Die Zuschauer sahen in Seekirch eine dramatische Schlussphase. Agim Rahmani brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.) und erhöhte in der 65. Minute sogar auf 2:0. Lange Zeit sah alles nach einem Heimsieg aus, doch in den letzten Minuten drehte die SGM Laupertshausen/Maselheim die Partie noch komplett. Martin Kuhl verkürzte zunächst in der 89. Minute, ehe Max Lukas Dangel in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang (90.+2). Tief in der Nachspielzeit erzielte Tim Steinhauser schließlich sogar noch den Treffer zum 3:2-Auswärtssieg (90.+8).
SV Winterstettenstadt – SG Alberweiler/Aßmannshardt 4:5
Der SV Winterstettenstadt und die SG Alberweiler/Aßmannshardt lieferten sich ein spektakuläres torreiches Duell. Robin Mohr brachte die Gäste früh in Führung (3.) und erhöhte mit zwei weiteren Treffern noch vor der Pause auf 3:0 (29., 36.). Lukas Baur verkürzte jedoch direkt im Gegenzug auf 1:3 (37.), ehe Niklas Müller kurz vor der Halbzeit den Anschluss herstellte (45.). Nach dem Seitenwechsel gelang Lukas Baur sogar der Ausgleich zum 3:3 (57.). Doch erneut schlug Robin Mohr zu und brachte die Gäste wieder nach vorne (60.). Lukas Baur antwortete mit seinem dritten Treffer zum 4:4 (67.), ehe Ilyas Aksit in der 73. Minute den entscheidenden Treffer zum 5:4-Auswärtssieg erzielte.
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SV Dettingen/Iller – SV Ellwangen 1:3
Der SV Ellwangen drehte die Partie beim SV Dettingen/Iller dank eines starken Andreas Paulus. Zunächst brachte Ben Guter die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Noch vor der Pause gelang Andreas Paulus jedoch der Ausgleich (35.). Nach dem Seitenwechsel brachte er Ellwangen mit seinem zweiten Treffer erstmals in Führung (53.). In der Schlussphase machte Paulus mit seinem dritten Tor des Tages schließlich alles klar und sorgte in der 86. Minute für den 3:1-Endstand.
Sportfreunde Schwendi – SF Bronnen 3:0
Die Sportfreunde Schwendi feierten gegen die SF Bronnen einen souveränen Heimsieg. Benjamin Friedrich brachte die Gastgeber kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung (39.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Friedrich mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 (50.). Tobias Jöchle sorgte schließlich in der 75. Minute mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SG Rot/Haslach 1:2
Die SG Rot/Haslach gewann bei der SG Erlenmoos/Ochsenhausen dank eines späten Treffers. Die Gastgeber gingen zunächst durch ein Eigentor von Noah Laupheimer in der 29. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Frank Martin der Ausgleich für die Gäste (52.). Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Robin Weiss in der Schlussminute den Treffer zum 2:1-Auswärtssieg erzielte (90.).
SV Sulmetingen II – BSC Berkheim 2:1
Der SV Sulmetingen II sicherte sich gegen den BSC Berkheim einen späten Heimsieg. Marco Schiebel brachte die Gäste bereits in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung. Marcel Werz gelang jedoch noch vor der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (19.). Danach entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der Elias Werz erst kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte (87.).
SV Burgrieden – TSG Achstetten 3:2
Die Zuschauer in Burgrieden sahen ein spannendes und abwechslungsreiches Duell. Nico Wiest brachte die TSG Achstetten früh in Führung (14.), doch Tobias Enderle glich in der 25. Minute aus. In der Schlussphase schien Christoph Böhringer die Gäste erneut auf die Siegerstraße zu bringen (75.). Der SV Burgrieden antwortete jedoch eindrucksvoll: Jonas Enderle erzielte zunächst den Ausgleich (80.), ehe Tobias Enderle nur fünf Minuten später mit seinem zweiten Treffer des Tages den 3:2-Heimsieg perfekt machte.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – FC Blau-Weiß Bellamont 1:3
Der FC Blau-Weiß Bellamont setzte sich bei der SG SV Tannheim/TSV Aitrach verdient durch. Fabian Vogel brachte die Gäste bereits in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Benjamin Miller auf 2:0 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel sorgte Fabian Metzger mit dem dritten Treffer früh für klare Verhältnisse (53.). Daniel Biechele gelang in der 66. Minute zwar noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber, mehr ließ Bellamont jedoch nicht mehr zu.
Türkspor Biberach – SV Baustetten 2:4
Der SV Baustetten gewann bei Türkspor Biberach nach zwischenzeitlichem Rückstand. Edis Göle brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung. Luis Detzel gelang in der 24. Minute der Ausgleich, ehe Manoel Leven die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste drehte (37.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Marcel Schwarzmann per Foulelfmeter auf 3:1 (49.). Nur zwei Minuten später stellte Manoel Leven mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:1 (51.). Isa Alame konnte in der 75. Minute nur noch auf 2:4 verkürzen.
SV Kirchdorf/Iller – SG Reinstetten/Hürbler II 1:3
Die SG Reinstetten/Hürbler II setzte sich beim SV Kirchdorf/Iller durch. Tobias Göppel brachte die Gastgeber in der 34. Minute zunächst in Führung. Direkt nach der Pause gelang Philipp Fehnle der Ausgleich für die Gäste (49.). Jannik Rauß brachte Reinstetten/Hürbler II anschließend per Foulelfmeter erstmals in Führung (70.). In der Schlussphase machte Florian Laubheimer mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar (87.).
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