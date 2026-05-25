Hettingen/Inneringen siegt 5:2, Alberweiler/Aßmannshardt gewinnt 5:4

Kreisliga A1:

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SG Hettingen/Inneringen 2:5

Die SG Hettingen/Inneringen setzte sich in einer torreichen Partie deutlich bei der SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II durch. Tobias Fimm brachte die Gastgeber zunächst früh in Führung (14.), doch Timo Reinhard glich nur drei Minuten später aus (17.). Max Holzmann drehte die Begegnung kurz darauf zugunsten der Gäste (20.), ehe Tomislav Kovac erneut den Ausgleich herstellte (28.). Nach der Pause übernahm Hettingen/Inneringen jedoch die Kontrolle. Felix Teufel sorgte mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung (58., 67.), bevor Saumel Steinbach in der 78. Minute den Treffer zum 5:2-Endstand erzielte.

SG Gammertingen/KFH – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 2:1

Die SG Gammertingen/KFH feierte gegen den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies einen knappen Heimsieg. Alexander Sauter brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Severin Müller der Ausgleich für die Gäste (52.). Die Antwort der SG ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Simon Lau erzielte in der 62. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

SG Bronnen/Neufra – SV Braunenweiler 1:2

Der SV Braunenweiler nahm bei der SG Bronnen/Neufra drei Punkte mit. Patrick Riegger brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Ekin Öztürk noch der Ausgleich für die Gastgeber (40.). In der zweiten Halbzeit sorgte Manuel Riegger mit seinem Treffer in der 68. Minute schließlich für den Auswärtssieg des SV Braunenweiler.

FC Ostrach – SV Langenenslingen 4:1

Der FC Ostrach setzte sich gegen den SV Langenenslingen klar durch. René Zimmermann brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in der 21. Minute in Führung. Miro Frey erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Louis Eberle mit dem dritten Treffer bereits für klare Verhältnisse (49.). Samuel Hartnagel legte in der 60. Minute das 4:0 nach. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel durch ein Eigentor von Noah Reutter in der 73. Minute zum 4:1-Endstand.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FC Laiz 3:0

Vor 250 Zuschauern feierte die SGM SV Bolstern/SV Hochberg einen souveränen Heimsieg gegen den FC Laiz. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tim Kessler die Gastgeber in der 57. Minute in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Kessler mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 (64.). Marc Störk machte mit dem dritten Tor in der 74. Minute schließlich alles klar.

FV Altheim – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:2

250 Zuschauer sahen in Altheim eine turbulente Begegnung. Florian Geiselhart brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Kurz vor der Pause musste der TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 nach der Roten Karte gegen Nick Mockler in Unterzahl weiterspielen (43.). Trotzdem gelang Marius Müller zunächst der Ausgleich kurz vor der Pause (45.), ehe er die Gäste kurz nach Wiederbeginn per Foulelfmeter sogar in Führung brachte (54.). In der Schlussphase drehte jedoch Florian Geiselhart die Partie beinahe im Alleingang. Mit zwei verwandelten Foulelfmetern erzielte er zunächst den Ausgleich (76.) und wenig später die erneute Führung (80.). In der 90. Minute machte Geiselhart mit seinem vierten Treffer des Tages den 4:2-Endstand perfekt.