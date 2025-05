Hettensen mit Big-Points – Landolfshausen verliert gegen Spitzenreiter

FC Eisdorf – FC Hettensen-Ellierode 1:2

In einem Duell zweier direkter Kellerkonkurrenten bewies der FC Hettensen-Ellierode den längeren Atem. Der frühe Führungstreffer durch Trebing wurde erst in der Schlussphase durch Marten ausgebaut. Eisdorf kam durch Abdullah zwar noch einmal heran, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Durch den Sieg zieht Hettensen-Ellierode an Eisdorf vorbei und verschafft sich etwas Luft.