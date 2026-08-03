Hettenhain dreht 0:2-Rückstand

Last-Minute-Sieg: Nach dem Siegestreffer in der 90. Minute konnten die Hettenhainer feiern. – Foto: Andreas Emanuel

Der Saisonstart im Rheingau-Taunus hatte gleich einige Geschichten zu bieten. Eine davon lautet: wie der 1. FC Hettenhain das Auftaktspiel nach der Pause drehte und einen Last-Minute-Sieg feierte.

Rheingau-Taunus. Bereits im ersten Saisonspiel der B-Liga hat der 1. FC Hettenhain Moral bewiesen. Nachdem das Team mit einem 2:0-Rückstand gegen den TGSV Holzhausen in die Halbzeit gehen musste, konnte die Mannschaft den Rückstand in der zweiten Hälfte aufzuholen und mit einem 3:2-Sieg den heimischen Platz verlassen.

„Es war ein sehr emotionaler Sieg“ sagt Stefan Rosentreter, Spielausschussvorsitzender des FC über die Partie. Nachdem Christian Jäckel in der 19. Minute zum 0:1 traf und Finn Mintzel in der 29. Auf 0:2 erhöhte, sah es zunächst nicht gut aus für die Hettenhainer.

Das Team habe sich allerdings nicht entmutigen lassen und weitergekämpft, sodass Markus Jost in der 65. auf 1:2 verkürzen und Steffen Jude in der 79. den Ausgleichstreffer erziele konnte. In der 90. Minute war es erneut Steffen Jude, der in letzter Minute den Siegestreffer erzielen konnte.

„Jeder hat durchgehend gekämpft und am Ende war es dann ein Sieg der Moral“, sagt Rosentreter und fügt hinzu: „Es fühlt sich an, als hätte dieses Spiel Neun Punkte gegeben“

Viele Erfolgsgeschichten

Der Sieg erzähle außerdem viele kleine Erfolgsgeschichten der Spieler. So habe Markus Jude zum Beispiel nach langer Verletzungspause wieder hervorragend auf den Platz zurückgefunden. Und Samuel Frisch, der eigentlich Torwart ist, konnte aufgrund einer Schulterverletzung nicht mehr auf dieser Position spielen, sei nun im Mittelfeld und habe sich dort bestens eingefügt.

Ex-Profi stand mit seinem Sohn auf dem Platz

Eine besondere Geschichte schrieb zudem die Familie Mintzel. Mit Finn Mintzel und seinem Vater Alf standen gleich zwei Generationen gemeinsam auf dem Platz. Alf Mintzel, der als ehemaliger Profi des SV Wehen Wiesbaden in der Region bekannt ist, lief gemeinsam mit seinem Sohn für die TGSV Holzhausen auf.

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