 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

Hettenhain dreht 0:2-Rückstand

Last-Minute-Heimsieg gegen TGSV Holzhausen +++ Doppelpack von Steffen Jude

von Johanna Rath · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Last-Minute-Sieg: Nach dem Siegestreffer in der 90. Minute konnten die Hettenhainer feiern.
Last-Minute-Sieg: Nach dem Siegestreffer in der 90. Minute konnten die Hettenhainer feiern. – Foto: Andreas Emanuel

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Markus Jost
Markus Jost
Steffen Jude
Steffen Jude

Der Saisonstart im Rheingau-Taunus hatte gleich einige Geschichten zu bieten. Eine davon lautet: wie der 1. FC Hettenhain das Auftaktspiel nach der Pause drehte und einen Last-Minute-Sieg feierte.

Rheingau-Taunus. Bereits im ersten Saisonspiel der B-Liga hat der 1. FC Hettenhain Moral bewiesen. Nachdem das Team mit einem 2:0-Rückstand gegen den TGSV Holzhausen in die Halbzeit gehen musste, konnte die Mannschaft den Rückstand in der zweiten Hälfte aufzuholen und mit einem 3:2-Sieg den heimischen Platz verlassen.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
TGSV Holzhausen
TGSV HolzhausenHolzhausen
3
2

„Sieg der Moral“

„Es war ein sehr emotionaler Sieg“ sagt Stefan Rosentreter, Spielausschussvorsitzender des FC über die Partie. Nachdem Christian Jäckel in der 19. Minute zum 0:1 traf und Finn Mintzel in der 29. Auf 0:2 erhöhte, sah es zunächst nicht gut aus für die Hettenhainer.

Das Team habe sich allerdings nicht entmutigen lassen und weitergekämpft, sodass Markus Jost in der 65. auf 1:2 verkürzen und Steffen Jude in der 79. den Ausgleichstreffer erziele konnte. In der 90. Minute war es erneut Steffen Jude, der in letzter Minute den Siegestreffer erzielen konnte.

„Jeder hat durchgehend gekämpft und am Ende war es dann ein Sieg der Moral“, sagt Rosentreter und fügt hinzu: „Es fühlt sich an, als hätte dieses Spiel Neun Punkte gegeben“

Viele Erfolgsgeschichten

Der Sieg erzähle außerdem viele kleine Erfolgsgeschichten der Spieler. So habe Markus Jude zum Beispiel nach langer Verletzungspause wieder hervorragend auf den Platz zurückgefunden. Und Samuel Frisch, der eigentlich Torwart ist, konnte aufgrund einer Schulterverletzung nicht mehr auf dieser Position spielen, sei nun im Mittelfeld und habe sich dort bestens eingefügt.

Ex-Profi stand mit seinem Sohn auf dem Platz

Eine besondere Geschichte schrieb zudem die Familie Mintzel. Mit Finn Mintzel und seinem Vater Alf standen gleich zwei Generationen gemeinsam auf dem Platz. Alf Mintzel, der als ehemaliger Profi des SV Wehen Wiesbaden in der Region bekannt ist, lief gemeinsam mit seinem Sohn für die TGSV Holzhausen auf.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Morgen, 20:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
SG Heftrich/Niederseelbach
SG Heftrich/NiederseelbachSG Heftrich/Niederseelbach
20:00

Gestern, 14:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
2
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
3
3
Abpfiff

Morgen, 20:00 Uhr
SG Hallgarten / Oestrich
SG Hallgarten / OestrichSG Hallgarten II
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
20:00live

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
TV Idstein
TV IdsteinIdstein II
2
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
VfR Germania Rüdesheim
VfR Germania RüdesheimRüdesheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
FC Waldems
FC WaldemsFC Waldems II
0
2
Abpfiff