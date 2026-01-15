 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Santner

Hetlinger MTV verpflichtet Kai Haishima

Erster Winterneuzugang kommt vom Oberligisten Nikola Tesla

Der Hetlinger MTV hat mit Kai Haishima seinen ersten Neuzugang in der Winterpause verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom Oberligisten Nikola Tesla ins Deichstadion.

Der Verein bedankt sich bei Nikola Tesla für den problemlosen Ablauf des Wechsels. Kai Haishima hat sich bewusst für den Schritt eine Liga tiefer entschieden und möchte den Hetlinger MTV tatkräftig bei der Mission Klassenerhalt unterstützen.

