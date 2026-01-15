Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Andreas Santner
Hetlinger MTV verpflichtet Kai Haishima
Erster Winterneuzugang kommt vom Oberligisten Nikola Tesla
Der Hetlinger MTV hat mit Kai Haishima seinen ersten Neuzugang in der Winterpause verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom Oberligisten Nikola Tesla ins Deichstadion.
Der Verein bedankt sich bei Nikola Tesla für den problemlosen Ablauf des Wechsels. Kai Haishima hat sich bewusst für den Schritt eine Liga tiefer entschieden und möchte den Hetlinger MTV tatkräftig bei der Mission Klassenerhalt unterstützen.