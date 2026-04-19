Hetlinger MTV und Altona 93 II mit 5:0-Kantersiegen im Abstiegskampf Landesliga Hansa: FC Eintracht Norderstedt II gewinnt das Topspiel bei FC Alsterbrüder, während SC Victoria II im Kellerduell punktet. Auch SC Nienstedten und TBS Pinneberg setzen sich durch. Altona 93 II schlägt SSV Rantzau Barmstedt, SV Rugenbergen besiegt Eintracht Lokstedt und Hetlinger MTV gewinnt deutlich gegen Eimsbütteler TV II. von red · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Hetlingen siegt. – Foto: Uwe Langeloh

In der Landesliga Hammonia gewinnt FC Eintracht Norderstedt II klar bei FC Alsterbrüder, SC Victoria II siegt bei Klub Kosova, SC Nienstedten schlägt FC Union Tornesch und TBS Pinneberg gewinnt erneut gegen Hamburger SV III. FC St. Pauli III bestätigt Rang vier, Altona 93 II und Hetlinger MTV feiern wichtige Siege, während SV Rugenbergen seine Position im oberen Tabellendrittel festigt.

Weitere Konstellationen runden den Spieltag ab: FC St. Pauli III (46 Punkte) trifft auf TuS Osdorf, SV Rugenbergen (42 Punkte) empfängt Eintracht Lokstedt, während Eimsbütteler TV II (40 Punkte) beim Hetlinger MTV antritt. ________________ Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Im direkten Duell der beiden Tabellenletzten gelang SC Victoria II (10 Punkte) ein wichtiger Auswärtssieg beim Klub Kosova (13 Punkte). Brayann Charles-Emmanuel Kouakou brachte die Gäste in Führung (18.), Frederik Kyrian Plötz erhöhte noch vor der Pause (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Kumtao Jehan Zadik Lahmer (49.), doch Kouakou stellte den alten Abstand direkt wieder her (51.). Zorhan Cakar brachte Kosova erneut heran (54.), ehe Jan Jesko Böse in der Schlussphase mit einem Doppelpack (89., 90.+2) die Partie entschied. Victoria II bleibt trotz des Sieges Letzter, verkürzt aber den Abstand. Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV III TBS Pinneberg TBS Pinneb. 1 5 Abpfiff Nach dem 1:9 im Nachholspiel folgte für Hamburger SV III (18 Punkte) die nächste klare Niederlage gegen TBS Pinneberg (48 Punkte). Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber ideal: Dylan Lordan traf früh zur Führung (6.). Omar Nabizada glich aus (16.), ehe Daiki Sone das Spiel mit einem Dreierpack drehte (42., 46., 63.). Nabizada setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (77.). Pinneberg festigt damit Rang drei, während der HSV III im Tabellenkeller bleibt. Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr SC Nienstedten Nienstedten FC Union Tornesch Un.Tornesch 4 1 Abpfiff SC Nienstedten (39 Punkte) bestätigt seine starke Form und setzt sich deutlich gegen FC Union Tornesch (40 Punkte) durch. Innerhalb weniger Minuten entschieden die Gastgeber die Partie: Tim Butenschön traf doppelt (35., 36.), Albert Conzen erhöhte direkt im Anschluss auf 3:0 (37.). Maximilian Ansgar Norbert Konetzny verkürzte noch vor der Pause (45.), doch Ilyas Ait Oufkir stellte in der Schlussphase den Endstand her (83.). Nienstedten rückt damit weiter an Tornesch heran. Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr FC Alsterbrüder Alsterbrüder FC Eintracht Norderstedt Norderstedt II 0 3 Abpfiff Im Spitzenspiel setzte sich Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (59 Punkte) klar beim Verfolger FC Alsterbrüder (55 Punkte) durch und baut den Vorsprung aus. Aduramane Mané brachte Norderstedt nach der Pause in Führung (47.), Mamadou Djalo erhöhte (67.), ehe Salimo Darame den Endstand herstellte (87.). Mit dem Auswärtssieg vergrößert Norderstedt den Abstand auf den ersten Verfolger und macht einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft, während Alsterbrüder auf Rang zwei bleibt. Der Aufstieg der Eintracht ist aber weiterhin unklar, denn sollte Norderstedt I aus der Regionalliga absteigen, darf die Zweite nicht in die Oberliga aufsteigen. ________________ Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag