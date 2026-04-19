Hetlinger MTV und Altona 93 II mit 5:0-Kantersiegen im Abstiegskampf

In der Landesliga Hammonia gewinnt FC Eintracht Norderstedt II klar bei FC Alsterbrüder, SC Victoria II siegt bei Klub Kosova, SC Nienstedten schlägt FC Union Tornesch und TBS Pinneberg gewinnt erneut gegen Hamburger SV III. FC St. Pauli III bestätigt Rang vier, Altona 93 II und Hetlinger MTV feiern wichtige Siege, während SV Rugenbergen seine Position im oberen Tabellendrittel festigt.
Der 26. Spieltag der Landesliga Hammonia steht im Zeichen eines direkten Duells an der Spitze. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (59 Punkte) gastiert beim ersten Verfolger FC Alsterbrüder (55 Punkte), der mit einem Heimsieg den Abstand auf vier Punkte verkürzen kann. Parallel dazu ist auch die Formtabelle ein entscheidender Faktor: SC Nienstedten präsentiert sich aktuell als eines der stabilsten Teams und empfängt mit FC Union Tornesch (40 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld.
Mit Spannung wird auch das erneute Aufeinandertreffen zwischen Hamburger SV III (18 Punkte) und TBS Pinneberg (48 Punkte) erwartet, nachdem Pinneberg das Nachholspiel klar für sich entschieden hatte. Im Tabellenkeller kommt es zudem zum direkten Duell zwischen Klub Kosova (13 Punkte) und SC Victoria II (10 Punkte), das für beide Teams von großer Bedeutung ist.
Weitere Konstellationen runden den Spieltag ab: FC St. Pauli III (46 Punkte) trifft auf TuS Osdorf, SV Rugenbergen (42 Punkte) empfängt Eintracht Lokstedt, während Eimsbütteler TV II (40 Punkte) beim Hetlinger MTV antritt.
Im direkten Duell der beiden Tabellenletzten gelang SC Victoria II (10 Punkte) ein wichtiger Auswärtssieg beim Klub Kosova (13 Punkte). Brayann Charles-Emmanuel Kouakou brachte die Gäste in Führung (18.), Frederik Kyrian Plötz erhöhte noch vor der Pause (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Kumtao Jehan Zadik Lahmer (49.), doch Kouakou stellte den alten Abstand direkt wieder her (51.). Zorhan Cakar brachte Kosova erneut heran (54.), ehe Jan Jesko Böse in der Schlussphase mit einem Doppelpack (89., 90.+2) die Partie entschied. Victoria II bleibt trotz des Sieges Letzter, verkürzt aber den Abstand.
Nach dem 1:9 im Nachholspiel folgte für Hamburger SV III (18 Punkte) die nächste klare Niederlage gegen TBS Pinneberg (48 Punkte). Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber ideal: Dylan Lordan traf früh zur Führung (6.). Omar Nabizada glich aus (16.), ehe Daiki Sone das Spiel mit einem Dreierpack drehte (42., 46., 63.). Nabizada setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (77.). Pinneberg festigt damit Rang drei, während der HSV III im Tabellenkeller bleibt.
SC Nienstedten (39 Punkte) bestätigt seine starke Form und setzt sich deutlich gegen FC Union Tornesch (40 Punkte) durch. Innerhalb weniger Minuten entschieden die Gastgeber die Partie: Tim Butenschön traf doppelt (35., 36.), Albert Conzen erhöhte direkt im Anschluss auf 3:0 (37.). Maximilian Ansgar Norbert Konetzny verkürzte noch vor der Pause (45.), doch Ilyas Ait Oufkir stellte in der Schlussphase den Endstand her (83.). Nienstedten rückt damit weiter an Tornesch heran.
Mit Blick auf die Tabelle war die Favoritenrolle klar verteilt: FC St. Pauli III (49 Punkte) empfing den TuS Osdorf (32 Punkte) und setzte diese früh um. Mats Timm Kosuck traf doppelt (8., 33.) und legte damit den Grundstein für die klare Führung. Noch vor der Pause erhöhte Raphael Wolf auf 3:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel bauten Mahmoud Mohamed Hassan Mitwalli (58.) und David Artur Gabrysch (74.) das Ergebnis weiter aus. St. Pauli festigt Rang vier, Osdorf bleibt im Tabellenmittelfeld.
Im Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellenbereich setzte sich Altona 93 II (21 Punkte) deutlich gegen den SSV Rantzau Barmstedt (30 Punkte) durch. Ein Eigentor von Niklas Gohr brachte die Gastgeber in Führung (39.), Johann Walter erhöhte kurz nach der Pause (50.). Charles Antwi (53.), Peer Ewerbeck (72.) und Davit Arakelyan (81.) sorgten für den Endstand. Altona verschafft sich damit Luft nach unten, Rantzau bleibt im unteren Mittelfeld.
Der SV Rugenbergen (45 Punkte) wurde seiner Ausgangsrolle gegen Eintracht Lokstedt (31 Punkte) gerecht. Max Krüger brachte die Gastgeber früh in Führung (17.), ehe Jasper Bandholt (69.) und Pascal Haase (78.) nachlegten. Rugenbergen baut sein Punktekonto weiter aus und bleibt im oberen Tabellendrittel, Lokstedt verharrt im Mittelfeld.
28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Klub Kosova
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - SV Rugenbergen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Altona 93 II
So., 26.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Alsterbrüder
So., 26.04.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - SC Nienstedten
So., 26.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Eimsbütteler TV II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Hamburger SV III
So., 26.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC St. Pauli III
29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II
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