Hetlinger MTV legt doppelt nach

Moukoko kommt aus der Landesliga Hammonia von Rugenbergen. In der Datenbank wird er als Mittelfeldspieler geführt, insgesamt sind dort 51 Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen hinterlegt. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er für Rugenbergen zum Einsatz, zuvor lief er unter anderem für HFC Falke und Niendorfer TSV III auf.
Moukoko kommt aus Rugenbergen
In den Vereinsmedien bedankt sich Hetlingen beim SV Rugenbergen „für die unkomplizierte und faire Abwicklung des Wechsels“. Sportlich wie menschlich erwartet der HMTV eine Bereicherung für das Team. Gerade nach dem spät gesicherten Klassenerhalt ist jeder Spieler wichtig, der Erfahrung aus derselben Liga mitbringt und den Kader breiter aufstellt.
Mit Moukoko gewinnt Hetlingen einen Spieler, der die Staffel kennt und im Mittelfeld zusätzliche Optionen geben kann. Der Verein formuliert die Erwartungen bewusst offen, aber wertschätzend: Moukoko soll künftig die Farben des HMTV tragen und eine „erfolgreiche, verletzungsfreie und schöne Zeit“ im Deichstadion erleben.
Wiedemann komplettiert das Torwartteam
Auch auf der Torhüterposition hat Hetlingen nachgelegt. Wiedemann wird vom Verein als „junger, aufstrebender Torhüter“ vorgestellt. In der vergangenen Saison habe er mit vielen Einsätzen sein Potenzial unter Beweis gestellt und sich stetig weiterentwickelt.
Die FuPa-Datenbank weist Wiedemann als 20 Jahre alten Torwart aus. Für HSV Barmbek-Uhlenhorst und BU II kam er in der vergangenen Saison zusammen auf 19 Einsätze, zuvor sammelte er Spielpraxis bei SC Victoria II und in der U18 von Victoria. Insgesamt sind für ihn 36 Spiele hinterlegt.
Für den Hetlinger MTV ist damit auch das Torwartteam komplett. Wiedemann bringt Entwicklungspotenzial und bereits erste Erfahrung im Herrenbereich mit. Zusammen mit Moukoko setzt Hetlingen seine Kaderarbeit fort - mit Spielern, die sportlich helfen und menschlich ins Deichstadion passen sollen.