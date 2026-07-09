Hetlinger MTV legt doppelt nach

Moukoko kommt aus der Landesliga Hammonia von Rugenbergen. In der Datenbank wird er als Mittelfeldspieler geführt, insgesamt sind dort 51 Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen hinterlegt. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er für Rugenbergen zum Einsatz, zuvor lief er unter anderem für HFC Falke und Niendorfer TSV III auf.

Moukoko kommt aus Rugenbergen In den Vereinsmedien bedankt sich Hetlingen beim SV Rugenbergen „für die unkomplizierte und faire Abwicklung des Wechsels“. Sportlich wie menschlich erwartet der HMTV eine Bereicherung für das Team. Gerade nach dem spät gesicherten Klassenerhalt ist jeder Spieler wichtig, der Erfahrung aus derselben Liga mitbringt und den Kader breiter aufstellt. Mit Moukoko gewinnt Hetlingen einen Spieler, der die Staffel kennt und im Mittelfeld zusätzliche Optionen geben kann. Der Verein formuliert die Erwartungen bewusst offen, aber wertschätzend: Moukoko soll künftig die Farben des HMTV tragen und eine „erfolgreiche, verletzungsfreie und schöne Zeit“ im Deichstadion erleben.