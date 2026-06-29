Hetlinger MTV landet Coup mit Dilan Karim Hetlinger MTV 1903 verpflichtet Dilan Karim vom Eimsbütteler TV: Der offensivstarke ETV-Eigengewächs wechselt erstmals den Verein. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Dilan Karim. – Foto: ETV

Der Hetlinger MTV 1903 hat einen bemerkenswerten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Dilan Karim wechselt vom Eimsbütteler TV ins Deichstadion und soll dem Landesligisten mehr Torgefahr geben. Für den HMTV ist die Verpflichtung durchaus als Coup einzuordnen, schließlich kommt der 22-Jährige vom frisch gebackenen Aufsteiger in die Regionalliga Nord.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Besonders interessant macht die Personalie Karims bisheriger Weg. Der Offensivspieler ist ein Eigengewächs des ETV, spielte bereits in der U19-Regionalliga für den Klub und verlässt seinen Heimatverein nun erstmals. Für Hetlingen ist das ein Transfer mit Signalwirkung: Ein Spieler, der beim Eimsbütteler TV ausgebildet wurde und dort zuletzt im Herrenbereich Wirkung zeigte, schließt sich dem MTV an. Karim bringt Torgefahr mit In den Vereinsmedien beschreibt Hetlingen den Zugang als „offensivstarken Spieler“. Diese Einordnung lässt sich auch mit Zahlen unterfüttern: In der vergangenen Saison erzielte Karim für den ETV sieben Tore in zwölf Einsätzen. Gerade diese Quote macht den Wechsel für den HMTV spannend, der nach dem spät gesicherten Klassenerhalt in der Landesliga zusätzliche Qualität im Angriff gut gebrauchen kann.

Der Klub begrüßt Karim entsprechend herzlich: „Wir freuen uns sehr, dass du künftig unser Trikot trägst und wünschen dir einen erfolgreichen Start, viele Tore und vor allem eine verletzungsfreie Zeit beim HMTV“, heißt es in der Mitteilung. Erstmaliger Wechsel nach Hetlingen Dass Karim nun den Schritt aus Eimsbüttel nach Hetlingen geht, verleiht dem Transfer eine besondere Note. Der 22-Jährige kennt den ETV seit seiner Jugendzeit, sammelte dort Erfahrungen auf hohem Hamburger Nachwuchsniveau und war zuletzt Teil einer Mannschaft, die den Aufstieg in die Regionalliga schaffte.