Hetlinger MTV landet Coup mit Dilan Karim

Der Hetlinger MTV 1903 hat einen bemerkenswerten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Dilan Karim wechselt vom Eimsbütteler TV ins Deichstadion und soll dem Landesligisten mehr Torgefahr geben. Für den HMTV ist die Verpflichtung durchaus als Coup einzuordnen, schließlich kommt der 22-Jährige vom frisch gebackenen Aufsteiger in die Regionalliga Nord.
Besonders interessant macht die Personalie Karims bisheriger Weg. Der Offensivspieler ist ein Eigengewächs des ETV, spielte bereits in der U19-Regionalliga für den Klub und verlässt seinen Heimatverein nun erstmals. Für Hetlingen ist das ein Transfer mit Signalwirkung: Ein Spieler, der beim Eimsbütteler TV ausgebildet wurde und dort zuletzt im Herrenbereich Wirkung zeigte, schließt sich dem MTV an.
In den Vereinsmedien beschreibt Hetlingen den Zugang als „offensivstarken Spieler“. Diese Einordnung lässt sich auch mit Zahlen unterfüttern: In der vergangenen Saison erzielte Karim für den ETV sieben Tore in zwölf Einsätzen. Gerade diese Quote macht den Wechsel für den HMTV spannend, der nach dem spät gesicherten Klassenerhalt in der Landesliga zusätzliche Qualität im Angriff gut gebrauchen kann.
Der Klub begrüßt Karim entsprechend herzlich: „Wir freuen uns sehr, dass du künftig unser Trikot trägst und wünschen dir einen erfolgreichen Start, viele Tore und vor allem eine verletzungsfreie Zeit beim HMTV“, heißt es in der Mitteilung.
Dass Karim nun den Schritt aus Eimsbüttel nach Hetlingen geht, verleiht dem Transfer eine besondere Note. Der 22-Jährige kennt den ETV seit seiner Jugendzeit, sammelte dort Erfahrungen auf hohem Hamburger Nachwuchsniveau und war zuletzt Teil einer Mannschaft, die den Aufstieg in die Regionalliga schaffte.
Der Hetlinger MTV bedankt sich in seiner Meldung zudem ausdrücklich beim abgebenden Verein „für die unkomplizierte und reibungslose Abwicklung des Transfers“ und wünscht dem ETV für die kommende Saison alles Gute.
Für den HMTV ist Karim damit mehr als nur eine weitere Option. Er bringt Ausbildung, Torgefahr und Entwicklungspotenzial mit - und könnte im Deichstadion eine wichtige Rolle einnehmen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: