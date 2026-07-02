Hetlinger MTV holt die Basta-Brüder

Der Hetlinger MTV 1903 treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat gleich zwei Zugänge vom SV Rugenbergen vorgestellt. Stefan Basta und Aleksa Basta wechseln gemeinsam ins Deichstadion. Das Brüderpaar soll den HMTV auf der Sechser- und Innenverteidigerposition verstärken und bringt reichlich Erfahrung aus dem Hamburger Amateurfußball mit.
Für den Hetlinger MTV, der den Klassenerhalt in der Landesliga zuletzt erst spät sichern konnte, sind die beiden Transfers eine klare Verstärkung für die zentrale Achse. In den Vereinsmedien spricht der Klub von „doppelter Verstärkung“ und hebt hervor, dass beide Spieler „viel Qualität sowie Erfahrung“ mitbringen.
Stefan Basta wird in der Datenbank als Mittelfeldspieler geführt und kommt dort auf 68 Spiele. Zu seinen Stationen zählen neben Rugenbergen unter anderem Eintracht Norderstedt II, Union Tornesch, Kummerfelder SV und der Nachwuchsbereich von Tornesch. Damit bringt er Erfahrungen aus Landesliga, Bezirksliga und auch aus der Oberliga Hamburg mit.
Aleksa Basta weist in der Datenbank sogar eine noch größere Bilanz auf. Für ihn sind 125 Spiele und 46 Tore hinterlegt. Auch er lief bereits für Rugenbergen und Kummerfeld auf, sammelte dabei unter anderem Einsätze in der Oberliga, Landesliga und Bezirksliga. Gerade seine Torquote zeigt, dass er trotz defensiver Einordnung auch offensive Wirkung entfalten kann.
Der HMTV bedankt sich in seiner Mitteilung ausdrücklich beim abgebenden Verein „für die unkomplizierte Zusammenarbeit“ und wünscht den Brüdern „eine erfolgreiche, verletzungsfreie und unvergessliche Zeit in Hetlingen“.
Für Hetlingen passt der Doppeltransfer in die bisherige Linie dieses Sommers: Der Kader soll nach dem späten Klassenerhalt stabiler und erfahrener werden. Mit Stefan und Aleksa Basta bekommt der Verein zwei Spieler, die mehrere Rollen im Zentrum abdecken können - und als Brüderpaar zusätzlich eine eingespielte Verbindung mitbringen.
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