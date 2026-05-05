Hetlingen gegen HSV III: Wiederholungsspiel mit Brisanz

Wiederholungsspiel am Mittwoch um den Klassenerhalt! – Foto: red/KI

Der Hetlinger MTV und Hamburger SV III treffen am Mittwochabend in der Landesliga Hammonia erneut aufeinander - und dieses Spiel bringt eine außergewöhnliche Vorgeschichte mit. Die erste Austragung musste in der 79. Minute abgebrochen werden, weil die Flutlichtanlage im Deichstadion ausfiel. Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber: Zu diesem Zeitpunkt führte Hetlingen mit 5:1, zudem spielte der HSV nur noch zu zehnt.

Hetlingens Manager Michael Kirmse ordnet die besondere Situation vor dem Wiederholungsspiel entsprechend ein. „Am Mittwochabend schließt sich der Kreis“, sagt er in den Vereinsmedien und verweist auf den ersten Versuch: „Ein Spiel, das leider nur aus unserer Sicht wiederholt werden muss, weil bei einem Spielstand von 5:1 für uns gegen 10 Mann in der 79. Minute unsere sehr alte Flutlichtanlage ihren Geist aufgegeben hat.“

Nun wird die Partie wiederholt, nachdem sie schon an Ostern angesetzt war, aber wegen einer Platzsperre ausfiel. Sportlich ist die Ausgangslage klar: Hetlingen kann mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, während der Hamburger SV III dringend Punkte benötigt, um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren.

Trotz der ärgerlichen Ausgangslage will der Verein die Aufgabe annehmen. Kirmse betont: „Selbstverständlich stellen wir uns erneut dieser Aufgabe.“

Hetlingen kann Abstand schaffen

Der Blick auf die Tabelle zeigt, warum das Spiel für beide Seiten so wichtig ist. Hetlingen steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf und hat damit aktuell sechs Zähler Vorsprung auf den Hamburger SV III, der mit 19 Punkten auf einem Abstiegsplatz liegt. Ein Heimsieg würde den Abstand auf neun Punkte vergrößern und den MTV in eine deutlich komfortablere Position bringen.

Kirmse formuliert das Ziel entsprechend klar: „Die Konstellation ist klar, der HSV III muss punkten, um noch eine Chance im Abstiegskampf zu haben, und wir wollen mit einem Dreier alle Abstiegssorgen vergessen und gemeinsam mit unseren Fans im Deichstadion den Klassenerhalt feiern.“

Für den HSV III ist die Partie dagegen fast schon ein Pflichtsieg. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf Hetlingen deutlich anwachsen, zudem bleiben mit Altona 93 II, SC Victoria II und Klub Kosova weitere Teams im Tabellenkeller unter Druck.

Neue Flutlichtanlage kommt im Sommer

Die Ursache für das Wiederholungsspiel soll sich künftig nicht wiederholen. Hetlingen hat bereits angekündigt, dass in der Sommerpause eine neue Anlage installiert wird. Kirmse erklärt: „In der Sommerpause wird eine neue Flutlichtanlage installiert. Nach drei Jahren Planung mit vielen ,Amts-Hürden‘ geht es jetzt an die Realisierung.“

Damit bekommt das Wiederholungsspiel zusätzlich Symbolkraft. Sportlich will Hetlingen den Klassenerhalt praktisch absichern, organisatorisch steht der Klub vor einem wichtigen Modernisierungsschritt. Für den HSV III geht es dagegen darum, die zweite Chance zu nutzen - denn aus tabellarischer Sicht bleibt kaum noch Spielraum.

Ausgangslage 21. April: Abbruch, Absage und jetzt folgt der dritte Akt

In der Hamburger Landesliga gibt es spannende Neuigkeiten in den Gruppen Hammonia und Hansa: Einerseits hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) bekanntgegeben, wie es nach der Spielabsage zwischen dem Hetlinger MTV und Hamburger SV III weitergeht. Zudem schossen Adrian Cekala und Emmanuel Ogbeide den FC Hamm United zu einem zweistelligen Sieg am Dienstagabend.

Das Duell zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III bekommt in der Landesliga Hammonia einen dritten Akt: Im März wurde die Partie beim Stand von 5:1 für den MTV abgebrochen, weil das Flutlicht ausging. Ostermontag hätte das mit Spannung erwartete Duell wiederholt werden sollen, aber die Hausherren sagten das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab.

Darüber beschwerte sich der HSV, der die Absage anzweifelte, und der Verband forderte folglich eine Stellungnahme von Hetlingen. Wie FuPa auf Nachfrage vom HFV erfahren hat, hat die spielleitende Stelle nun eine Neuansetzung des Duells angesetzt. Am 6. Mai soll die Partie endlich über die Bühne gehen - und sie wird mit Spannung erwartet: Hamburg III würde aktuell absteigen, Hetlingen hat aber nur vier Punkte Vorsprung.

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