 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
– Foto: Günter Schmid

Hessisches Derby in Kassel, Stuttgarter Kickers wollen dran bleiben

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Der vierte Spieltag der Regionalliga Südwest verspricht erneut Spannung an der Spitze und im Tabellenkeller. Spitzenreiter SGV Freiberg ist noch ungeschlagen und will seine Serie fortsetzen, während TSV Steinbach Haiger ebenfalls auf drei Siege schaut. Die SV Stuttgarter Kickers und SG Sonnenhof Großaspach folgen in Schlagdistanz. Am unteren Ende der Tabelle suchen Teams wie SG Barockstadt Fulda Lehnerz, Bayern Alzenau oder FC-Astoria Walldorf nach den ersten Punkten.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
19:00live

Offenbach steht nach zwei Siegen und einer Niederlage mit sechs Punkten am oberen Tabellenende. Steinbach Haiger führt die Tabelle mit neun Punkten gemeinsam mit dem SGV Freiberg an und will die Erfolgsserie weiter ausbauen. Die Partie verspricht ein Duell zwischen etablierten Kräften und dem Führungsteam.

---

Morgen, 19:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
19:00live

Kassel verlor erst am Dienstag gegen Sandhausen und hat weiterhin vier Punkte. FSV Frankfurt liegt mit sechs Punkten im Mittelfeld und will seine Serie ohne Niederlage fortsetzen. Ein kampfbetontes Spiel ist zu erwarten. Der FSV gewann zuletzt gegen Aufsteiger Großaspach.

---

Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
13:00live

Mainz 05 II belegt einen Platz im Mittelfeld mit vier Punkten. Die Stuttgarter Kickers haben sieben Punkte auf dem Konto und wollen nach zwei Siegen und einem Remis ihre Serie stabilisieren.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

Walldorf steht nach drei Spielen mit nur einem Punkt am unteren Tabellenende. Sandhausen belegt nach dem ersten Saisonsieg unter der Woche einen Platz im Mittelfeld.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

Trier liegt mit vier Punkten auf Platz acht, während Freiberg ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Ein richtungsweisendes Spiel für die Aufstiegsambitionen der Freiburger.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00

Bahlingen spielte erst am Mittwoch gegen Homburg, Alzenau steht mit einem Punkt am unteren Tabellenende. Beide Teams suchen Stabilität im Start der Saison.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00

Mainz steht mit drei Punkten auf Platz 13, Fulda Lehnerz ist noch ohne Punkt und wird versuchen, die ersten erfolgreichen Schritte zu gehen.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00

Der FC Homburg stand erst unter der Woche in einem Nachholspiel auf dem Platz. Die TSG Balingen will nach dem ersten Saisonsieg weitere Punkte folgen lassen.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Freiburg II liegt mit vier Punkten im Mittelfeld, während Großaspach auf Platz vier steht und weiter in der Spitzengruppe bleiben will. Ein Spiel zwischen einem ambitionierten Aufsteiger und einem etablierten Nachwuchsteam.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 021.8.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor