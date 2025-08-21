Hessisches Derby in Kassel, Stuttgarter Kickers wollen dran bleiben

Morgen, 19:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 19:00 live PUSH

Offenbach steht nach zwei Siegen und einer Niederlage mit sechs Punkten am oberen Tabellenende. Steinbach Haiger führt die Tabelle mit neun Punkten gemeinsam mit dem SGV Freiberg an und will die Erfolgsserie weiter ausbauen. Die Partie verspricht ein Duell zwischen etablierten Kräften und dem Führungsteam. ---

Kassel verlor erst am Dienstag gegen Sandhausen und hat weiterhin vier Punkte. FSV Frankfurt liegt mit sechs Punkten im Mittelfeld und will seine Serie ohne Niederlage fortsetzen. Ein kampfbetontes Spiel ist zu erwarten. Der FSV gewann zuletzt gegen Aufsteiger Großaspach. ---

Mainz 05 II belegt einen Platz im Mittelfeld mit vier Punkten. Die Stuttgarter Kickers haben sieben Punkte auf dem Konto und wollen nach zwei Siegen und einem Remis ihre Serie stabilisieren. ---

Walldorf steht nach drei Spielen mit nur einem Punkt am unteren Tabellenende. Sandhausen belegt nach dem ersten Saisonsieg unter der Woche einen Platz im Mittelfeld. ---

Trier liegt mit vier Punkten auf Platz acht, während Freiberg ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Ein richtungsweisendes Spiel für die Aufstiegsambitionen der Freiburger. ---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00

Bahlingen spielte erst am Mittwoch gegen Homburg, Alzenau steht mit einem Punkt am unteren Tabellenende. Beide Teams suchen Stabilität im Start der Saison. ---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00

Mainz steht mit drei Punkten auf Platz 13, Fulda Lehnerz ist noch ohne Punkt und wird versuchen, die ersten erfolgreichen Schritte zu gehen. ---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen FC 08 Homburg FC Homburg 14:00

Der FC Homburg stand erst unter der Woche in einem Nachholspiel auf dem Platz. Die TSG Balingen will nach dem ersten Saisonsieg weitere Punkte folgen lassen. ---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00