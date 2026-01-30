Hessischer Fußball-Verband stellt neue Homepage vor

– Foto: HFV

Der Hessische Fußball-Verband hat seine Homepage grundlegend überarbeitet und den neuen Internetauftritt am 23. Januar 2026 freigeschaltet. Mit dem Relaunch präsentiert sich die HFV Homepage in einem zeitgemäßen Erscheinungsbild, das sich am aktuellen Corporate Design orientiert. Die Seite wurde optisch modernisiert und in ihrer Struktur neu aufgebaut.

Ziel der Überarbeitung war es, die Orientierung für die Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern und Inhalte schneller zugänglich zu machen. Auf der Startseite stehen nun sieben zentrale Themenbereiche zur Auswahl: Verband, Fußball, Kita und Schule, Ehrenamt, Jugend, Coach sowie Schiri. Diese Bereiche sollen eine gezielte Navigation ermöglichen und relevante Informationen übersichtlich bündeln.

Der Verband betont, dass die Inhalte konsequent an den Bedürfnissen der Nutzenden ausgerichtet wurden. Neben dem neuen Design wurde insbesondere auf eine klare Seitenstruktur und eine verbesserte Darstellung auf allen Endgeräten geachtet. Fußballinteressierte können die neue Homepage ab sofort besuchen und sich mit den Inhalten in neuer Form vertraut machen.