Hessigheim nutzt Überzahl nicht, Trillfingen dreht Spiel, eine Absage

– Foto: Marcel Becker

In einer intensiven Begegnung teilten sich der TASV Hessigheim und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II die Punkte. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und schockten die Hausherren bereits in der 3. Minute, als Berin Kardumovic zur frühen Führung traf. Hessigheim brauchte eine Weile, um sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, bewies aber im zweiten Durchgang große Moral. In der 62. Minute belohnte Max Keller die Bemühungen der Heimelf mit dem Ausgleich zum 1:1. Nur drei Minuten später überschlugen sich die Ereignisse, als Leon Lochbrunner auf Seiten der Gäste die Rote Karte sah (65.). Trotz der Überzahl gelang es Hessigheim jedoch nicht mehr, den Siegtreffer zu erzwingen, sodass es beim Unentschieden blieb.

Was für ein dramatisches Finish in Schwaigern! Das Duell hielt die Fans bis zur allerletzten Sekunde in Atem. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tor geblieben war, platzte der Knoten direkt nach dem Seitenwechsel: Mika Weinhold brachte Schwaigern in der 48. Minute mit 1:0 in Front. Doch der Friedrichshaller SV schlug in der 62. Minute durch Luca Schumacher zurück, der zum 1:1 ausglich. Alles deutete bereits auf ein Unentschieden hin, doch die Nachspielzeit hielt den emotionalen Höhepunkt bereit. In der 90.+1 Minute wurde Nico Leihenseder zum umjubelten Matchwinner, als er zum 2:1-Siegtreffer traf.

In einer umkämpften Partie zwischen dem SV Wachbach und den Sportfreunden Lauffen gab es am Ende keinen Sieger. Die Zuschauer erlebten eine intensive erste halbe Stunde, in der Uwe Walter die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung brachte und die Hoffnung auf einen Heimsieg schürte. Doch die Freude währte nicht lange: Die Sportfreunde Lauffen zeigten sich unbeeindruckt und fanden fast postwendend die Antwort. Teseo Gasparro markierte bereits in der 32. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden Spielzeit lieferten sich beide Teams einen leidenschaftlichen Schlagabtausch, bei dem die Defensivreihen jedoch keine weiteren entscheidenden Lücken mehr zuließen. So blieb es bei einer Punkteteilung.

Was für ein intensiver Schlagabtausch, der am Ende die Gäste jubeln ließ! Die SG Ertingen/Binzwangen erwischte einen Traumstart und versetzte den SF Hundersingen bereits in der 3. Minute einen frühen Schock, als Lukas Reiter zur blitzschnellen 1:0-Führung traf. Die Hausherren schienen die Partie danach gut im Griff zu haben und steuerten auf eine knappe Pausenführung zu, doch Hundersingen bewies eine enorme Moral. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) schlug David Heiss eiskalt zu und markierte den psychologisch so wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Partie war damit wieder völlig offen, doch der Schwung lag nun spürbar bei den Gästen.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der nächste schwere Schlag für die SG: Eric Schwarz drehte in der 53. Minute das Spiel komplett und brachte Hundersingen mit 1:2 in Front. In der verbleibenden Spielzeit rannte die Heimelf unermüdlich gegen die drohende Niederlage an, doch die Defensive der Sportfreunde hielt dem Druck stand und verteidigte den Vorsprung mit viel Leidenschaft. Am Ende entführte Hundersingen drei Punkte, während in Ertingen nach dem verheißungsvollen Beginn bittere Enttäuschung herrschte.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern