Hessenpokal: »Wir haben gut dagegengehalten« SV Dersim steht gegen SG Barockstadt stabil in der Defensive – und kassiert dennoch sechs Tore

RÜSSELSHEIM. Passabel gespielt, ordentlich verteidigt, gut verkauft: Doch letztlich mussten sich die Fußballer des SV Dersim Rüsselsheim im Achtelfinale des Hessenpokals der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz klar mit 0:6 (0:3) geschlagen geben. Wie erwartet, ließ der Tabellensechste der Regionalliga Südwest am Mittwochabend beim Schlusslicht der Verbandsliga keine Zweifel am Einzug ins Viertelfinale aufkommen, wo Lehnerz nun auf den Sieger der Partie zwischen Türk Gücü Friedberg und Kickers Offenbach trifft.

Doch konnte Dersim vor dem wichtigen Liga-Spiel am Sonntag um 13 Uhr beim Abstiegskonkurrenten in Neu-Isenburg durchaus Positives mitnehmen aus dem Pokal. „Das war gut, wie wir aufgetreten sind. Wir waren stabil in der Defensive, haben gut verteidigt. Aber leider kassieren wir in der ersten Halbzeit zwei unnötige Tore“, sagte Trainer Hakan Karakoc nach dem Abpfiff und wirkte nicht unzufrieden. Ihm standen trotz der Ausfälle von Donko Donkov und Markus Weinhardt in der Offensive 16 Spieler zur Verfügung.

Lehnerz stellt früh die Weichen

Vor mehr als 200 Zuschauern, darunter rund 50 lautstarke Gäste-Fans, begann Rüsselsheim diszipliniert und hielt den hochkarätigen Gegner meist fern vom Strafraum. „Fulda kam oft nur bis zum Sechzehner. Wir haben gut dagegengehalten“, hob Cem Ilhan, Spielausschussvorsitzender von Dersim, in der Halbzeitpause hervor und lobte vor allem das „gute Tackling“ seiner Mannschaft. In der 16. Minute hatte sie allerdings den Führungstreffer des Regionalligisten, der mehr Ballbesitz besaß und das Spiel machte, nach einer Ecke durch Luka Garic nicht verhindern können und ließ dann auch eine große Konterchance zum 1:1 verstreichen. Postwendend erhöhte Jan Lüdke mit einem 20-Meter-Schuss auf 2:0 (33.) für Lehnerz.

Als die erste Hälfte schon vorbei schien, kombinierte Fulda noch einmal schön über drei Stationen und kam erneut durch Lüdke zum 3:0. „Das war bitter. Ein 1:0 zur Pause wäre gerecht gewesen“, empfand Ilhan den Rückstand als zu hoch. Die Gäste seien schließlich nur zu wenig zwingenden Chancen gekommen

Nach Wiederanpfiff sorgte Dennis Halilovic gleich für Gefahr. Sein Schuss konnte vom gegnerischen Keeper nur mit den Fingerspitzen abgewehrt werden. Güney Günel schob einen Fernschuss hinterher. Doch kurz darauf schlug es erneut im eigenen Kasten ein: Dominik Wüst schloss einen Konter zum 4:0 für die Gäste ab (55.)

Insgesamt zufrieden mit dem Abenteuer Hessenpokal