Hessenpokal: VfR Groß-Gerau zieht souverän in die zweite Runde ein

WIESBADEN. Das erwartete Spiel auf Augenhöhe war es nur bis Mitte der ersten Halbzeit. Dann bekamen die Verbandsliga-Fußballer des VfR Groß-Gerau ihren Gastgeber, Gruppenligist FC Bierstadt, immer mehr unter Kontrolle – und zogen am Sonntag mit einem 5:1-(3:0)-Sieg in die zweite Runde des Hessenpokals ein. Das Spiel wurde im Format „Fußball live“ der VRM übertragen und ist jetzt im Re-Live auf der Echo-Homepage in voller Länge verfügbar.

Nur einmal, nach 19 Minuten, wurde es für den VfR in der ersten Halbzeit brenzlig, als Torhüter Ayumu Sato einen Weitschuss nach vorne abwehrte, und FCB-Mittelstürmer Lars Wintermeyer den Abpraller nur um eine Fußlänge verfehlte. Ansonsten gestattete der VfR den Wiesbadenern kaum einen verheißungsvollen Angriff. Anders die Groß-Gerauer: Erst scheiterte Nils Beißer zweimal nacheinander an Bierstadts Torhüter Colin Besier (23.).

Beim nächsten Gästeangriff ließ Marco Oliveri Del Castillo dem Keeper indes keine Chance, als er den Ball von halblinks ins rechte Toreck platzierte – 1:0. 14 Minuten später kombinierten die Grün-Weißen den Ball eilends von der rechten zur linken Strafraumseite, wo Vasco Barreto Marques das Spielgerät zum 2:0 in den Torwinkel zirkelte. Überhaupt vermochte der FCB in dieser Phase dem Groß-Gerauer Tempo kaum zu folgen. Noch vor der Halbzeitpause ließ Beißer das dritte Tor folgen (43.).

„Wir haben es gegen einen sehr tief stehenden Gegner gut gemacht, haben die Angriffe gut ausgespielt“, sagte VfR-Trainer Gaetano Bauso: „Aber dann haben wir in der zweiten Halbzeit plötzlich aufgehört, Fußball zu spielen. Unser Spiel wurde zu kompliziert und hektisch.“ Dennoch blieb seine Mannschaft torgefährlich. Mit überfallartigem Umschaltspiel erspielte sich der VfR auch im Verwaltungsmodus noch Torchancen. Auf diese Weise fiel das 4:0 durch da Oliveri Del Castillo (80.). Das 5:0 von Dominik Schröter bereitete Barreto Marques vor (85.). Das Gegentor von Moritz Meister fand Bauso indes überflüssig, weil leicht vermeidbar.

Auf welchen Gegner der VfR in der zweiten Runde trifft, steht noch nicht fest. Die Auslosung wird am kommenden Freitag (1.), 18 Uhr, in der HFV-Sportschule in Grünberg abgehalten.