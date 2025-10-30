Hessenpokal: VfR fliegt raus mit Stolz

GROSS-GERAU. Am Ende stand eine 0:3-(0:0)-Heimniederlage – aber eine, die den Sportlichen Leiter mit Stolz erfüllt. Driton Kameraj hatte am Mittwochabend seine Freude daran, wie sich seine Verbandsliga-Fußballer des VfR Groß-Gerau einem zwei Klassen höher eingestuften Gegner erwehrten. Und wer weiß, wie das Hessenpokal-Achtelfinale gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gelaufen wäre, hätte Marco Oliveri Del Castillo den VfR nach vier Minuten in Führung gebracht. Unbedrängt lief er aus halbrechter Position aufs SG-Tor zu, hatte nur noch Torhüter Samuel Angel Zapico Lopez vor sich, zog aber etwas hastig ab, und der Ball flog am langen Eck vorbei ins Toraus.

„Das eine Tor hätte ich mir schon gewünscht“, sagte VfR-Trainer Gaetano Bauso: „Wenn du mal 1:0 führst, hast du vielleicht auch das nötige Spielglück.“ Was er ansonsten von seiner Mannschaft sah, brachte Bauso so auf den Punkt: „Ich finde, wir haben heute Werbung für uns gemacht.“ Vor 450 Zuschauern im VfR-Stadion bot eine läuferisch sehr fleißige Heimelf, die hervorragend gegen den Ball arbeitete, eine in der Tat imponierende Vorstellung. Regionalligist SG Barockstadt brauchte 32 Minuten bis zum ersten Torschuss, doch Nick Berger scheiterte an VfR-Torhüter Marcel Czirbus.

Auf der Gegenseite bot sich den Groß-Gerauern noch mehrmals die Gelegenheit für einen Treffer, etwa für Nils Beißer und Oliveri Del Castillo noch in der ersten Halbzeit. Als der eingewechselte Mohamed Reda Raiss das Ziel knapp verfehlte (77.), führten die nach der Pause aufs Tempo drückenden Fuldaer bereits. Kevin Hillmann hatte aus 22 Metern getroffen (61.). Und beim 0:2 profitierte Torschütze David Siebert von einem Missverständnis zwischen Czirbus und Oliveri Del Castillo (66.). Kurz zuvor hatte Fuldas Moritz Dittmann den Außenpfosten getroffen (65.).

„In der zweiten Halbzeit haben halt auch die Kräfte nachgelassen“, so Kameraj. Sieben Minuten vor Schluss landete ein abgefälschter Schuss von Roko Ivankovic im Tor – 0:3. Und jetzt? „Jetzt ist der Fokus auf die SG Langstadt/Babenhausen gerichtet“, betonte Kameraj mit Blick auf das Verbandsligaspiel am Sonntag (14.45 Uhr) in Langstadt.





