 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

Hessenpokal: VfL Biedenkopf im Derby gegen FC Ederbergland

Teaser HESSSENPOKAL: +++ Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf begrüßt in der Auftaktrunde den personell gerupften Verbandligisten FC Ederbergland. Marburgs Cupsieger FSV Cappel reist zum SC Willingen +++

von Redaktion · Gestern, 23:40 Uhr · 0 Leser
Können Leon Laukel (rechts) dem von Kapitän Simon Mitze (4) angeführten klassenhöheren FC Ederbergland im Traditionsduell ein Bein stellen? © Jens Kaliske
Können Leon Laukel (rechts) dem von Kapitän Simon Mitze (4) angeführten klassenhöheren FC Ederbergland im Traditionsduell ein Bein stellen? © Jens Kaliske

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Marburg-Biedenkopf. Zu einem ersten Saisonhöhepunkt kommt es für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf bereits vor dem Punktspielstart. Die „Roten“ erwarten am Samstag (15 Uhr) in der ersten Runde des Hessenpokals auf Regionalebene den Verbandsligavertreter FC Ederbergland im Auestadion. Reisen muss mit dem FSV Cappel der Marburger Kreispokalsieger, der am Sonntag (15 Uhr) beim Kasseler Gruppenligisten SC Willingen antritt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.