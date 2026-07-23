Hessenpokal: VfL Biedenkopf im Derby gegen FC Ederbergland

Marburg-Biedenkopf. Zu einem ersten Saisonhöhepunkt kommt es für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf bereits vor dem Punktspielstart. Die „Roten“ erwarten am Samstag (15 Uhr) in der ersten Runde des Hessenpokals auf Regionalebene den Verbandsligavertreter FC Ederbergland im Auestadion. Reisen muss mit dem FSV Cappel der Marburger Kreispokalsieger, der am Sonntag (15 Uhr) beim Kasseler Gruppenligisten SC Willingen antritt.