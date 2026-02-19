Hessenpokal: SVWW nach Elfer-Drama weiter

Fernwald. Der Pokal und seine eigenen Gesetze – Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden sicherte sich nach einem harten Stück Arbeit mit 7:5 im Elfmeterschießen beim FSV Fernwald den Einzug ins Halbfinale des Hessenpokals. Zur Pause hatte der Hessenligist noch mit 3:0 geführt, ehe der Favorit aus der Landeshauptstadt in der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte. Vom Punkt behielt der SVWW dann die Nerven.
Mit dem 0:3-Rückstand zur Pause hätte im Lager des Favoriten wohl keiner gerechnet. So griff SVWW-Trainer Daniel Scherning zu einem Vierfach-Wechsel, nachdem er gegenüber dem 6:1-Sieg in der Liga über Duisburg auf neun Positionen umgestellt hatte. Chancen zu Spielbeginn blieben ungenutzt, erst durch Nikolas Agrafiotis (7.), dann durch Jakob Lewald (16.). Fernwald brauchte ein Weilchen, um ins Spiel zu kommen, nutzte dann aber eiskalt Schwächen in der Hintermannschaft des Drittligisten. Ein Zuspiel von Johannes Hofmann verwertete Tom Woiwod (28.), dann legte Hofmann für Philipp Cloos auf (34.), ehe Cloos einen Lattenabpraller zum 3:0 über die Linie drückte (39.). Fassungsloses Kopfschütteln unter den SVWW-Anhängern, doch sie sollten eine fulminante Aufholjagd zu sehen bekommen.
Kaya als Vorbereiter, Broll pariert zwei Elfmeter
In welch starker Form sich Fatih Kaya befindet, der gegen Duisburg einen Viererpack erzielt hatte, wurde schnell deutlich. Seine Vorlage für Agrafiotis eröffnete das Aufbäumen (50.) mit dem Anschlusstreffer, dann bremste ihn Fernwalds Keeper Tolga Sahin unsanft – Elfmeter, Tarik Gözüsirin verwandelte (56.) zum 2:3. Auch beim 3:3 durch Agrafiotis (69.) war Kaya im Mittelpunkt des Geschehens. Nun war es ein echter Pokalfight, in dem sich der Underdog mit großem Einsatz ins Elfmeterschießen rettete.
Hier schlug die Stunde von Kevin Broll, der die Elfmeter von Kohsuke Tsuda und Axel Furkert parierte. Für den SVWW trafen Gözüsirin, Agrafiotis, Kaya – eine besondere Genugtuung nach drei nicht verwandelten Elfmetern in der Hinrunde – und schließlich Gino Fechner. Der Halbfinalgegner des SVWW wird am kommenden Mittwoch zwischen Germania Ober-Roden und Vorjahresfinalist Hessen Kassel ermittelt.
SV Wehen Wiesbaden: Broll – Neubert (68. May), Lewald (46. Mockenhaupt), Janitzek – Fechner, Suarez (46, Kaya), Bogicevic (46. Gözüsirin), Greilinger – Ali Attah (46. Johansson), Agrafiotis, Schleimer.