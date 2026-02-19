Hessenpokal: SVWW nach Elfer-Drama weiter

Im Halbfinale: Der SV Wehen Wiesbaden (rechts Nikolas Agrafiotis) lag deutlich beim FSV Fernwald (links Felix Hahn) zurück, um nach Elfmeterschießen noch ins Halbfinales des Hessenpokals einzuziehen. – Foto: Justin Woodson/rscp

Fernwald. Der Pokal und seine eigenen Gesetze – Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden sicherte sich nach einem harten Stück Arbeit mit 7:5 im Elfmeterschießen beim FSV Fernwald den Einzug ins Halbfinale des Hessenpokals. Zur Pause hatte der Hessenligist noch mit 3:0 geführt, ehe der Favorit aus der Landeshauptstadt in der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte. Vom Punkt behielt der SVWW dann die Nerven.

Mit dem 0:3-Rückstand zur Pause hätte im Lager des Favoriten wohl keiner gerechnet. So griff SVWW-Trainer Daniel Scherning zu einem Vierfach-Wechsel, nachdem er gegenüber dem 6:1-Sieg in der Liga über Duisburg auf neun Positionen umgestellt hatte. Chancen zu Spielbeginn blieben ungenutzt, erst durch Nikolas Agrafiotis (7.), dann durch Jakob Lewald (16.). Fernwald brauchte ein Weilchen, um ins Spiel zu kommen, nutzte dann aber eiskalt Schwächen in der Hintermannschaft des Drittligisten. Ein Zuspiel von Johannes Hofmann verwertete Tom Woiwod (28.), dann legte Hofmann für Philipp Cloos auf (34.), ehe Cloos einen Lattenabpraller zum 3:0 über die Linie drückte (39.). Fassungsloses Kopfschütteln unter den SVWW-Anhängern, doch sie sollten eine fulminante Aufholjagd zu sehen bekommen.