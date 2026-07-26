Hessenpokal: SG Orlen verliert nach Elfmeterschießen

Die SG Orlen unterlag der SG Bornheim dramatisch im Elfmeterschießen. – Foto: Sven Muntermann

Denkbar knapp, mit 5:7 (0:0, 2:2) nach Elfmeterschießen, haben die Gruppenliga-Fußballer der SG Orlen im Hessenokal ihr Erstrundenspiel gegen den klassenhöheren Süd-Verbandsligisten SG Bornheim/GW Frankfurt verloren. „Wenn es nach der regulären Spielzeit eine Verlängerung gegeben hätte“, da war sich Robin Menger aus dem Trainerteam mit Wadim Arenkov, Alexander Stieg und Volker Schiller einig, dann hätten wir gewonnen.“ 75 Minuten sei seine Formation die bessere Mannschaft gewesen, befand der 28-Jährige. Das habe sogar der gegnerische Trainer Christian Bader eingeräumt.

Vor rund 250 Zuschauern gingen die Taunussteiner Platzherren nach einem gezielten langen Ball durch den vom Oberligisten SV Gonsenheim (vorher SV Wiesbaden) zurückgekehrten Leon Löber, der einen Querpass von Kapitän Gianluca de Rinaldis verwertete, in Führung – 1:0 (55. Minute). In der Entstehung fast eine Kopie des ersten Treffers, erhöhte Adrian Krienitz nach Zuspiel von Leon Löber auf 2:0 (73.). Wegen Meckerns sah Gästespieler Tim Fließ in derselben Minute die Ampelkarte. „Eine verdiente Führung“, betonte Robin Menger.

Nach 0:2-Rückstand gleichen die Gäste noch aus

Doch ein strittige Foulelfmeter, mit dem Felix Casalino auf 2:1 verkürzte (81.), drückte deutlich auf die Stimmung beim Underdog aus dem Taunus. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Casalino per Kopf der Ausgleich (88.) und rettete die Frankfurter ins Elfmeterschießen. Dort waren alle Gästespieler vom Punkt aus erfolgreich. Bei den Orlenern trafen Neuzugang Dominik Bauer (TGSV Holzhausen), Max Boche und Gianluca de Rinaldis. Mit einem Versuch war die SGO gescheitert. „Wir waren mit unserer Leistung zufrieden“, resümierte Coach Menger, der allerdings mit der Chancenverwertung haderte. „Daher herrscht bei uns auch weiter eine gute Stimmung.“

SG Orlen: Jung; Bauer, Wegener, J. Löber, Krienitz, G. de Rinaldis, Kirchner, Glombek, Boche, Knop, L. Löber (F. de Rinaldis, Reil, Mojahedi, Radanovic).

Tore: 1:0 L. Löber (55.), 2:0 Krienitz (73.), 2:1 Casalino (73./Foulelfmeter), 2:2 Casalino (88.)- Elfmeterschießen, Tore für Orlen: Bauer, Boche, G. de Rinaldis – Gelb-Rot: Fließ (73./Bornheim). – Zuschauer: 250.