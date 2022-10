Highlight Hessenpokal: Der TSV Höchst empfängt den FSV Frankfurt. – Foto: RSCP Photo

Hessenpokal: Schafft Höchst die Sensation? TSV empfängt im Achtelfinale den Regionalligisten FSV Frankfurt

Höchst. Achtelfinale - es ist lange her, dass eine Odenwälder Mannschaft zuletzt im Hessenpokal so weit gekommen ist. Als Odenwälder Vertreter darf an diesem Mittwoch (19 Uhr) nun der TSV Höchst sein Glück versuchen, der den Regionalligisten FSV Frankfurt empfängt. Die Ausgangssituation ist dabei aber keine einfache für den TSV.

Seit Anfang Oktober haben die Höchster fünf Spiele in Pokal und Liga absolviert und bis auf das Kreispokalduell beim SSV Brensbach (7:1) alle deutlich verloren. Zweimal 1:4 und zweimal 0:4 lauteten die Ergebnisse, der Absturz auf Tabellenrang sechs war die logische Folge. "So viele Spiele in so kurzer Zeit sind für einen Amateurverein kaum zu stemmen. Neben dem Fitnessproblem und den angeschlagenen Spielern kommt dann auch noch ein Kopfproblem dazu, da 90 Prozent der Spieler auf das Spiel ihres Lebens hinfiebern. Dafür habe ich auch volles Verständnis. Sicher sind diese Niederlagen ärgerlich, aber eben auch nachvollziehbar", stellt Spielertrainer Christian Remmers klar.

Heute, 19:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst FSV Frankfurt FSV Frankf. 0 2 PUSH

Das Pokalspiel gegen den FSV dürfte bei den Höchstern dennoch neue Kräfte freisetzen, zumal Remmers sagt: "Das ist das einfachste Spiel der letzten drei Wochen." Der TSV kann gegen die drei Klassen höher angesiedelten Frankfurter, die sich Remmers und Co. zuletzt gleich mehrfach angeschaut haben, befreit aufspielen. "Wir werden sicher keine Angst haben, wissen, was wir leisten können. Wenn der FSV in Normalform auftritt, gehen wir als Verlierer vom Platz. Wenn sie uns unterschätzen, haben wir eine Minimalchance", sagt der Spielertrainer. Personell gibt es beim TSV ein paar angeschlagene Spieler, kaum einer wird am Mittwochabend aber tatsächlich ausfallen.

Auf der Gegenseite rangiert der FSV Frankfurt in seiner sechsten Regionalliga-Saison seit dem Drittliga-Abstieg 2017 aktuell auf Rang elf. Nach einem großen personellen Umbruch im Sommer, bei dem etliche Stammkräfte den Klub verlassen haben, wurde unter Trainer Tim Görner - mit 26 Jahren der jüngste Trainer der Liga - ein Neuanfang gestartet. Mit 17 Punkten aus zwölf Spielen verläuft dieser bislang ordentlich, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel im letzten Spiel gegen Wormatia Worms (0:1) 14 Neuzugänge im Kader standen. In der Startelf fanden sich mit Kapitän und FSV-Urgestein Ahmed Azaouagh sowie den Angreifern Cas Peters und Jake Hirst nur drei Stammkräfte der vergangenen Saison wieder. Der Frankfurter Fokus liegt nach dem Umbruch natürlich auf der Liga, der Pokal hat aber durchaus auch seinen Stellenwert, wie der Sportliche Leiter Thomas Brendel berichtet: "Wir waren lange nicht mehr im DFB-Pokal dabei, wollen diese Chance wahren und so weit wie möglich kommen." Den TSV haben Trainer Görner und Brendel beim 1:4 in Nauheim unter die Lupe genommen, viele Erkenntnisse gab es in der aus Höchster Sicht schwachen Partie aber nicht. "Wir können uns jetzt ein bisschen besser ausrechnen, mit welcher Formation wir spielen wollen. Wir werden aber nicht nur auf die zweite Reihe setzen, sondern auf eine Mischung", kündigt Brendel an. Personell hat der FSV mit Ausnahme der Langzeitverletzten Robin Williams (Meniskus-OP) und Sebastian Schreiber (Muskelabriss im Oberschenkel) alle Mann an Bord. "Ich freue mich auf einen schönen Fußballabend. Aber es ist natürlich klar, dass wir nach Höchst fahren, um zu gewinnen", stellt Brendel klar. 700 Tickets für die Partie sind bereits verkauft, für Kurzentschlossene gibt es zudem noch ausreichend Karten an den beiden Abendkassen.