Hessenpokal: RW beeindruckt und kommt weiter Erstmals seit elf Jahren steht Rot-Weiß Darmstadt in der zweiten Runde des Hessenpokals +++ Dies verdient nach einem deutlichen Erfolg gegen den Hessenligisten SV Unter-Flockenbach von Oliver Strerath · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Überragend: Kani Yildirimoglu (Mitte, rechts Unter-Flockenbachs Akin Ulusoy) erzielte drei Treffer beim verdienten 5:2-Erfolg von RW Darmstadt in der ersten Runde des Fußball-Hessenpokals gegen den SV Unter-Flockenbach. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Das war durchaus beeindruckend. RW Darmstadt ist in die zweite Runde des Hessenpokals eingezogen. Nicht irgendwie, mit Glück oder einem knappen Sieg. Sondern durch einen 5:2 (2:0)-Erfolg gegen den Hessenligisten SV Unter-Flockenbach. Den hatte sich der Verbandsligist redlich verdient. Weil er clever spielte. Weil er die Fehler der favorisierten Gäste ausnutzte. Weil er auch eine Schwächephase überstand und sich wieder berappelte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 26.07.2026, 15:00 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt SV Unter-Flockenbach Flockenbach 5 2 "Wir sind sehr happy mit dem Spiel, mit dem Sieg, überhaupt", sagte Dominik Lohrer. Und der Darmstädter Trainer fügte an: "Ich habe nicht zwingend einen Klassenunterschied gesehen." Der war auch nicht zu sehen. Unter-Flockenbach hatte sicherlich viel Ballbesitz, gerade in der ersten Halbzeit. Doch die Gastgeber machten es geschickt, konterten erfolgreich. Vor allem über die starke linke Seite, die mit dem dreifachen Torschützen Kani Yildirimoglu und Kyran Chambron Pinho neu besetzt ist. Zudem zeigte Florian Zorn seine Torgefährlichkeit und brachte die Rot-Weißen mit 1:0 in Führung (11.).

Rot-Weißen meistern auch kurze Schwächephase Dann war Yildirimoglu erstmals an der Reihe – 2:0 (27.). Die Gastgeber waren auf Kurs, die Gäste mussten sich erst einmal schütteln und neben dem Rückstand auch die Rote Karte gegen Simon Katich (45./Notbremse) verkraften. Und als Yildirimoglu (48.) kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 erhöhte, schien die Partie entschieden. War sie letztlich auch. Denn die Rot-Weißen meisterten auch eine kurze Schwächephase, in der der Hessenligist durch den Doppelschlag von Linus Hebling (56./58.) binnen zwei Minuten auf 2:3 herankam und wieder hoffte. "Aber wir haben uns gefangen, haben das gut gemacht und sind zurückgekommen", sagte Lohrer zur wichtigsten Phase der Partie. Mit dem 4:2 durch Zorn (67.) war die Hoffnung der Gäste dahin und letzte Zweifel am Sieg der Gastgeber beseitigt. Zumal Yildirimoglu (76.) noch seinen dritten Treffer erzielte – damit war dann wirklich alles klar. So blieb einzig die Gelb-Rote Karte gegen Moritz Gotthardt (83.) als Wermutstropfen für die Rot-Weißen. Den verdienten Sieg der Gastgeber, die erstmals seit elf Jahren wieder in der zweiten Runde des Hessenpokals stehen, schmälerte dies nicht im Geringsten. Gegen wenn es nun geht, wird ausgelost. Der Gegner ist Lohrer egal. "Hauptsache ein Heimspiel", meinte der RW-Trainer nur. Hummetroth erneut gegen Ober-Roden raus

Im Vergleich zwischen Germania Ober-Roden und Hessenligist SV Hummetroth musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 0:0 gestanden hatte. Dabei setzte sich der Verbandsligist aus Rödermark, der in der vergangenen Saison erst im Halbfinale (0:4) am späteren Hessenpokal-Sieger SV Wehen Wiesbaden gescheitert war, mit 4:3 durch. Während bei der Germania Marc Zuege, Loris-Seree Lang, Muhamad Ashriam und Mervan Emir vom Punkt trafen, waren bei den Odenwäldern nur Justus Götze, Silas Zehnder und Torwart Carl Leonhard erfolgreich. So sicherte sich Ober-Roden das Weiterkommen.