Hessenpokal: Premiere für den FCA Darmstadt

Darmstadt. Premiere für den FCA Darmstadt: Der Fußball-Verbandsligist steht erstmals in der zweiten Runde des Hessenpokals. Dafür reichte den Arheilgern am Sonntag im Erstrunden-Spiel gegen Ligakonkurrent SV Unter-Flockenbach ein einziger Treffer - Michael Da Silva Britto traf in der 67. Minute für den FCA zum 1:0 (0:0)-Sieg. Damit stimmten sich die Darmstädter erfolgreich auf den Punktspielstart am kommenden Sonntag bei Aufsteiger SG Langstadt/Babenhausen ein. Gegner in der zweiten Runde ist Germania Ober-Roden (Pokalsieger Kreis Dieburg). Der Ligarivale des FCA überraschte in der ersten Runde den SV Hummetroth und warf den Hessenliga-Aufsteiger durch den 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.