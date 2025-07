Die SG Orlen empfängt am Sonntag den FC Eddersheim im Hessenpokal. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Hessenpokal: Orlener Zugmantel wird zum Zuschauer-Magnet SGO im Hessenpokal gegen FC Eddersheim +++ Einige Ausfälle bei Eddersheim

Rheingau-Taunus. Am 1. Mai hatten die Fußballer der SG Orlen für ein Highlight in der Vereins-Vita gesorgt – und damit den Grundstein für das nächste gelegt. Am Sonntag (15 Uhr) werden im Duell der ersten Hessenpokalrunde gegen Hessenligist FC Eddersheim etwa 400 bis 500 Zuschauer auf dem Zugmantel-gelände erwartet. Hofft auf jeden Fall Robin Menger aus dem Trainerteam der SGO. Die hatte an jenem 1. Mai im Kreispokalfinale in Seitzenhahn als Kreisoberligist überraschend den Verbandsligisten SG Walluf nach Elfmeterschießen mit 5:4 schachmatt gesetzt. Der erfahrene Marvin Menger hatte den entscheidenden Ball vom Punkt verwandelt, Keeper Janis Jung vorher einmal pariert.

Jetzt kommt der Gegner aus einer noch höheren Liga-Etage, was im Orlener Lager die Vorfreude und die Motivation befeuert. „Eddersheim ist schon ein Brocken. Cool aber, gegen eine solche Mannschaft unter Wettbewerbsbedingungen spielen zu dürfen. Das ist etwas Besonderes, nicht alltäglich und ein einmaliges Erlebnis. Wir werden alles reinhauen und schauen, was geht“, glaubt Robin Menger fest an einen couragierten Orlener Auftritt. Auch wenn Finn Ott (zum TGSV Holzhausen gewechselt) nicht mehr zum Kader zählt. Mit 16 Toren und 19 Vorlagen in der vergangenen Runde vorne höchst effektiv. Doch Ott war auch nicht beim Coup über Walluf dabei. In Anerkennung seiner Qualitäten sieht Robin Menger jedoch „genügend andere Spieler, die das kompensieren können“. Trainingsbeteiligung auf hohem Niveau