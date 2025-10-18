Hessenpokal: Neue Auslosung nach HFV-Panne

Wiesbaden. An diesem Samstag spielte der SV Wehen Wiesbaden bei Hansa Rostock in der Dritten Liga, verlor mit 0:3. Am Dienstag, 28. Oktober, um 18 Uhr trifft der SVWW im Achtelfinale des Hessenpokals auf Hessenligist KSV Baunatal. Aber ob der SVWW dann bei einem Sieg im Viertelfinale wie zunächst ausgelost bei Kickers Offenbach antreten muss, steht in den Sternen. Denn bei dieser Auslosung im September gab es eine Panne beim Hessischen Fußball-Verband. Der HFV loste nämlich den kompletten Turnierbaum bis zum Endspiel aus. Das sei aber nach einem Einspruch des Regionalligisten Kickers Offenbach, der sich am Mittwochabend in seinem Achtelfinale knapp mit 5:3 nach Elfmeterschießen bei der SpVgg Leusel durchgesetzt hatte, nicht mit den Durchführungsbestimmungen des HFV-Landespokals vereinbar.

Am Freitag ging der HFV dann an die Öffentlichkeit und teilte mit: „Im Rahmen der Auslosung der Achtelfinalpartien des Krombacher-Hessenpokals wurde der Turnierbaum für den weiteren Wettbewerbsverlauf grafisch dargestellt und damit die Auslosung der weiteren Runden ab dem Viertelfinale integriert. Dieser Ansatz ist grundsätzlich möglich. Die aktuell gültigen Durchführungsbestimmungen sehen jedoch vor, dass die weiteren Runden separat ausgelost werden. Ein Teil der beteiligten Vereine äußerte nun daher den legitimen Wunsch, dies entsprechend zu praktizieren. Für eine möglichst schnelle Klarheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs ab dem Viertelfinale wird die zusätzliche Auslosung nun am Montag, 20. Oktober 2025 um 18.30 Uhr durchgeführt.“

Die Kickers sind sicherlich froh, wenn sie dem SVWW als Titelverteidiger und einzigen Drittligisten im Viertelfinale aus dem Weg gehen könnten. In der vergangenen Runde setzte sich der SVWW im Viertelfinale sehr souverän mit 4:0 auf dem Bieberer Berg durch.