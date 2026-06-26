Hessenpokal: Kracher in Biebrich, Deja-Vu für Hummetroth

Grünberg. Die 1. Runde im Hessenpokal ist ein erster, früher Höhepunkt im Amateurfußball-Terminkalender. Seit Freitagnachmittag steht fest, welche Teams Ende Juli zum Auftakt des im Landeswettbewerb gegeneinander antreten werden. In der Sportschule Grünberg haben Pokalspielleiter Matthias Schmelz und der stellvertretende Verbandsausschuss-Vorsitzende, Hartmut Schwöbel, dabei durchaus attraktive Partien ausgelost.
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Verbandsligist FV Biebrich bekommt es dabei mit Hessenligist FC Eddersheim zu tun, der beinahe den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hätte. „Das ist ein Kracher-Los, das wird eine sehr große Herausforderung werden. Aber es freut mich, dass es ein Heimspiel ist. Wir sind Außenseiter, aber definitiv nicht chancenlos“, sagt Biebrichs Trainer Nazir Saridogan. Die SG Orlen, die das Double aus Kreisoberliga-Meisterschaft und Pokalsieg perfekt gemacht hatte, darf sich ebenfalls auf ein Spiel mit einem Beinahe-Aufsteiger freuen. Die Frankfurter SG Bornheim/Grün-Weiß, die im Endspiel der Hessenliga-Relegation gescheitert war, wird zum Erstrundenmatch am Zugmantel auflaufen.
Geht das Trauma des SV Hummetroth gegen Ober-Roden weiter?
Für Hessenligist SV Hummetroth kommt es zum Dejá-Vu: Denn der Club aus dem Odenwald muss zum Erstrundenmatch mal wieder bei Germania Ober-Roden an. Dabei muss der HSV ein Trauma bewältigen. Denn bereits 2023, 2024 und 2025 gab es dieses Spiel in der 1. Runde – drei von drei Mal behielt dabei der Dieburger Kreispokalsieger die Oberhand. Im Duell Rot-Weiß Darmstadt gegen SV Unter-Flockenbach stehen sich zwei Teams gegenüber, die sich aus der vergangenen Saison der Verbandsliga Süd kennen. Selbiges gilt für das Gastspiel des VfR Groß-Gerau beim SV Pars Neu-Isenburg. Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes muss zum künftigen Ligakonkurrenten SSC Juno Burg, Gruppenligist SC Offheim darf sich über ein Gastspiel von Hessenligist TuBa Pohlheim freuen.
Top-Teams steigen erst in der 3. Runde ein
Um allzu weite Auswärtsfahrten zu vermeiden, waren 32 Teams – allesamt Pokalsieger in ihren jeweiligen Kreisen – in regionale Töpfe eingeteilt worden. Ab der 3. Runde steigen die acht gesetzten Teams ein, darunter auch Drittligist und Titelverteidiger SV Wehen Wiesbaden, sechs weitere Clubs, die in der Vorsaison Regionalliga gespielt haben sowie der Fuldaer Gruppenligist TSV Künzell als Sieger der Fairplay-Wertung.