Hessenpokal: Kracher in Biebrich, Deja-Vu für Hummetroth Es ist der erste Höhepunkt der kommenden Amateurfußball-Saison: Am Freitagabend ist die 1. Runde des Hessenpokals ausgelost worden – mit attraktiven Paarungen von Philipp Durillo · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

Der FC Turabdin-Babylon und der FC Eddersheim spielen im Hessenpokal. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Grünberg. Die 1. Runde im Hessenpokal ist ein erster, früher Höhepunkt im Amateurfußball-Terminkalender. Seit Freitagnachmittag steht fest, welche Teams Ende Juli zum Auftakt des im Landeswettbewerb gegeneinander antreten werden. In der Sportschule Grünberg haben Pokalspielleiter Matthias Schmelz und der stellvertretende Verbandsausschuss-Vorsitzende, Hartmut Schwöbel, dabei durchaus attraktive Partien ausgelost.

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Verbandsligist FV Biebrich bekommt es dabei mit Hessenligist FC Eddersheim zu tun, der beinahe den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hätte. „Das ist ein Kracher-Los, das wird eine sehr große Herausforderung werden. Aber es freut mich, dass es ein Heimspiel ist. Wir sind Außenseiter, aber definitiv nicht chancenlos“, sagt Biebrichs Trainer Nazir Saridogan. Die SG Orlen, die das Double aus Kreisoberliga-Meisterschaft und Pokalsieg perfekt gemacht hatte, darf sich ebenfalls auf ein Spiel mit einem Beinahe-Aufsteiger freuen. Die Frankfurter SG Bornheim/Grün-Weiß, die im Endspiel der Hessenliga-Relegation gescheitert war, wird zum Erstrundenmatch am Zugmantel auflaufen. Geht das Trauma des SV Hummetroth gegen Ober-Roden weiter?