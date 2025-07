Hessenpokal-Kracher am 27.07.25, 15 Uhr auf dem Zugmantel

Am Sonntagnachmittag (27.07.25, 15 Uhr) wartet im Hessenpokal ein echter Brocken auf die SG Orlen: Mit dem FC Eddersheim gastiert ein Team am Zugmantel, das nicht nur zum absoluten Favoritenkreis der kommenden Hessenliga-Saison zählt, sondern mit enormer individueller Qualität anreist.

Eddersheimer Personal ist hochkarätig

Auch wenn die Saison für Eddersheim noch nicht begonnen hat, lässt ein Blick in den Kader keine Zweifel zu: Über 100 Einsätze in der 1., 2. und 3. Liga sowie mehr als 300 Regionalliga-Partien bringt das Team in Summe mit – ein Aufstiegskandidat für die Regionalliga Südwest, der seine Ambitionen sicher auch im Pokal unter Beweis stellen möchte.