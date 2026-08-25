Hessenpokal-Intermezzo kommt SC Waldgirmes sehr gelegen Teaser HESSENPOKAL: +++ Im Fußball-Hessenpokal begegnen sich mit dem SC Waldgirmes und Buchonia Flieden zwei Ex-Hessenligisten, die keinen guten Saisonstart hatten. So wollen es die Lahnauer angehen +++ von Redaktion · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser

Für Maik Buss kommt der Einsatz im Fußball-Hessenpokal noch etwas zu früh, sodass er dem SC Waldgirmes am Mittwochabend beim SV Buchonia Flieden fehlen wird. (Archivbild) © Steffen Bär

Lahnau-Waldgirmes. Noch sieglos gegen einen Sieg aus fünf Ligaspielen! Die Zweitrundenpartie im Fußball-Hessenpokal am Mittwoch um 19 Uhr zwischen Gastgeber SV Buchonia Flieden und dem SC Waldgirmes führt nicht nur zwei gestandene, ehemalige Hessenligisten, zusammen. Angesichts der bisherigen Punktspielbilanz ist es vor allem ein Duell zweier veritabler Krisenclubs.