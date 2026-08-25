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Pokal
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Hessenpokal-Intermezzo kommt SC Waldgirmes sehr gelegen
Teaser HESSENPOKAL: +++ Im Fußball-Hessenpokal begegnen sich mit dem SC Waldgirmes und Buchonia Flieden zwei Ex-Hessenligisten, die keinen guten Saisonstart hatten. So wollen es die Lahnauer angehen +++
Lahnau-Waldgirmes. Noch sieglos gegen einen Sieg aus fünf Ligaspielen! Die Zweitrundenpartie im Fußball-Hessenpokal am Mittwoch um 19 Uhr zwischen Gastgeber SV Buchonia Flieden und dem SC Waldgirmes führt nicht nur zwei gestandene, ehemalige Hessenligisten, zusammen. Angesichts der bisherigen Punktspielbilanz ist es vor allem ein Duell zweier veritabler Krisenclubs.