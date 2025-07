Hessenpokal: Hummetroths schwarze Serie geht weiter

Ober-Roden. Eigentlich heißt es ja alle guten Dinge sind drei. Nicht aber beim Hessenligisten SV Hummetroth, der zum dritten Mal im Hessenpokal an Germania Ober-Roden scheiterte. Diesmal hieß es im Dauerregen von Ober-Roden 4:5 nach Elfmeterschießen. In der regulären Partie hatte es 1:1 gestanden. Danny Klein hatte die Gäste aus Hummetroth per Kopf nach einem Eckball in Führung gebracht (35.). Muhamad Ashriam glich für die Hausherren aus (70.). Im Elfmeterschießen wurde Jerome Czaronek zum Ober-Rodener Helden. Der Torhüter parierte zwei Schüsse gegen Nikola Mladenovic und Nils Herdt. Und so drehte Ober-Roden nach Rückstand das Elfmeterschießen zu ihren Gunsten. „Wir haben defensiv gut verteidigt und sehr wenige Chancen zugelassen, alles reingeworfen und mit dem Ball gut gespielt“, lobte Dennis Schulte, der Sportliche Leiter der Ober-Rodener, die Leistung seiner Elf.