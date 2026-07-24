Hessenpokal-Härtetest für den FV Biebrich 02

Definitiv ein Mutmacher für den Samstag für die Biebricher, die mit Davide Frusteri (zuletzt TSG Wörsdorf) noch einen Offensivspieler verpflichtet haben. Kommt der 28-Jährige, der 2016/17 schon mal bei den 02ern war, richtig in Fahrt, könnte er durchaus eine Bereicherung werden. Beim SV Niedernhausen und bei RW Hadamar blickt er bereits auf Verbandsliga-Zeiten zurück.

Trumpf: Biebrich hat Stamm der Spieler zusammengehalten

Ein mutmaßlich großer Trumpf der Biebricher: Sie haben den Stamm der Spieler der Saison 25/26 fast komplett halten können. Und externe Neue mit Stammplatz-Ambitionen dazubekommen. In Hüffelsheim zählte Naoki Toyosawa (SV Wiesbaden) zur Startelf, auch der technisch versierte Santiago Babobvic gehört zur Garde neuer Hoffnungsträger. Ebenso die aufgerückten Youngster der eigenen U19. Der als Sechser oder Achter einsetzbare Marcel Sadat und Oskar Lenk, der von Außen kommt und enormen Zug zum Tor entwickelt, waren vergangene Runde bereits zu Einsätzen in der 02-Ersten gekommen. Bewährtes Team-Gefüge plus Zugänge und eigene Talente - das Hessenpokalspiel wird einen ersten Fingerzeig liefern, wie gut das funktionieren kann.

FCE-Coach Carsten Weber spricht von „sehr schwerem Los“

Beim FC Eddersheim hat Trainer Carsten Weber nach dem späten Saisonende mit dem Aufstiegsspiel gegen den FK Pirmasens am 7. Juni (4:1, bei Aufsteiger VfR Mannheim hatte es vorher ein 1:4 gegeben) seinen Kader erst seit drei Wochen wieder beisammen. Unabhängig vom frühen Zeitpunkt wertet er die Partie in Biebrich „gleich als richtigen Gradmesser. Das ist eine eingespielte und spielstarke Mannschaft. Für uns ein sehr schweres Los.“ Cem Kara und Jonas Kummer sind nach schwereren Verletzungen noch nicht verfügbar. Sicher ist, dass in Verbindung mit dem sommerlichen Umbruch Neuzugänge zum Einsatz kommen werden. Davon abgesehen zählt mit Innenverteidiger Maximilian Thomasberger ein früherer Spieler des SV Niedernhausen zum FCE-Aufgebot.





