Hessenpokal: Groß-Gerau für Bierstadt eine Nummer zu groß

Dass die Begegnung von Gruppenligist FC Bierstadt und dem ligahöheren VfR Groß-Gerau gar so deutlich ausfallen würde, damit hatte man im Vorfeld dann doch nicht gerechnet. Immerhin hat der FCB als zweifacher Kreispokal-Sieger in Folge ja schon bewiesen, dass man Pokal gut kann. Vor rund 150 Zuschauern musste man sich dem Favoriten dann aber doch deutlich geschlagen geben. Durch die Tore von Marco Oliveri del Castillo (24.), Vasco Barreto Marques (38.) und Nils Beisser (43.) stand es für die Gäste zur Pause schon 3:0. Die endgültige Entscheidung fiel dann wiederum durch den Treffer von Marco Oliveri del Castillo zum 4:0 (79.), Joker Dominik Schröter erhöhte auf 5:0 (84.). Moritz Meister erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer für den FCB (88.).

„Wir hatten uns natürlich was vorgenommen“, gestand Bierstadts Trainer René Keutmann nach dem Spiel frank und frei. Nämlich den Gegner besser zu bespielen, auch besser zu bearbeiten. „Auch in den Zweikämpfen entsprechend im Mittelfeldpressing da zu sein“, erläuterte Keutmann die Vorgabe. Nur war die Umsetzung an diesem Tag schlicht nicht möglich. Gedanklich, körperlich und von der Geschwindigkeit her sei man dem Gegner einfach unterlegen gewesen. Deshalb fand Groß-Gerau die Räume. „Man hat einfach gesehen“, so Keutmann, „das ist Verbandsliga Süd und wir sind eben Gruppenliga.“ Eine Lehrstunde, ja, „weil wir gezeigt bekommen haben, was es heißt, eine Klasse höher mitzuhalten - oder nicht.“