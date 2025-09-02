Hessenpokal: FCA ohne Druck gegen Alzenau

Darmstadt. Ein Heimspiel im Pokal gegen den FC Bayern – das wünscht sich wohl jeder Verein. Der FCA Darmstadt kommt an diesem Dienstag (Anpfiff 18 Uhr) in den Genuss einer solchen Gelegenheit, wenngleich es zu relativieren gilt. Es ist nicht der DFB-Pokal, sondern die zweite Runde im Hessen-Pokal. Und der Gegner sind die nicht Bayern aus München, sondern die aus Alzenau. Aber auch so freuen sich die Arheilger schon ein bisschen auf die Partie – sie sind aber auch im Vergleich mit Regionalligisten Außenseiter. Dies nicht nur aufgrund des Klassenunterschieds.

Denn beim FCA will es in dieser Saison nicht rund laufen. Mit dem 2:3 am Sonntag beim 1. FC Langen verlor die Mannschaft auch ihr viertes Punktspiel, der Druck wächst. In die Partie gegen Alzenau geht der FCA derweil ohne Druck, sie bringt Abwechslung in den bisher tristen Liga-Alltag. „Das ist ein Bonusspiel für uns, in dem die Rollen klar verteilt sind. Da können wir ja nur gewinnen“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann, der ankündigt: „Wir werden uns nicht verstecken.“ Warum auch. Jedenfalls könnten die Arheilger mit einer guten Leistung gegen den Favoriten Selbstvertrauen für die Liga tanken – was nötig wäre, damit es die ersten Punkte gibt.