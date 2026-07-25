Hessenpokal: Erstes Pflichtspiel für den VfR Groß-Gerau

Neu-Isenburg. Es gilt für Gaetano Bauso und den VfR Groß-Gerau. Übers Wochenende absolvierten Trainer und Team noch ein Trainingslager in der Nähe von Bamberg. Bauso ist zufrieden bislang mit der Vorbereitung, in der man schon sechs Testspiele absolvierte. Die Zeit der Freundschaftsspiele ist nun vorbei für den Fußball-Verbandsligisten. Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gastiert der VfR, Sechster in der vorangegangenen Saison in der Meisterschaft, diesen Samstag (15 Uhr) in der ersten Runde des Hessenpokals bei Ligakonkurrent SV Pars Neu-Isenburg. Und erwartet einen ekligen Gegner.
Schließlich geht es im Hessenpokal direkt um die Wurst – genauer gesagt: ums Weiterkommen. Der SV Pars Neu-Isenburg ist für die Elf von Trainer Bauso dabei ein alter Bekannter. In der vergangenen Spielzeit haben die Groß-Gerauer gegen den SV auch nicht verloren, einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der VfR-Übungsleiter beobachtete dabei eine „extrem spielstarke, ballsichere Mannschaft mit viel Ballbesitz“, mit gutem Umschaltspiel und unangenehm im Spielaufbau, die sich auch nochmal verstärkt hat mit namhaften Neuzugängen. Von Kickers Offenbach kamen Marc Wachs (fehlt noch verletzt) und Boubacar Barry, die es zusammen auf 150 Spiele in der Dritten Liga bringen. „Da kommt nochmal jede Menge Torgefahr hinzu“, so Bauso.
Der sich freut aufs erste Pflichtspiel, gegen einen Top-Favoriten der Verbandsliga Süd. „Gut so!“. Dann weiß er auch direkt, wo er noch ansetzen muss, wenn nicht alles gut läuft. Nach dem Abgang von einigen Leistungsträgern und mit zwölf Neuzugängen muss Bauso aus dem 28-Mann-Kader, darunter drei Torhüter, wieder ein Team formen. Insgesamt ist Bauso mit der Vorbereitung zufrieden: „Alles sind sehr fleißig, nehmen alles an und sind sehr engagiert.“ Gegen Neu-Iselburg kann Bauso auf den kompletten Kader zurückgreifen.
Das Ticket für die Teilnahme am Hessenpokal löste Groß-Gerau über das Finale im Kreispokal Groß-Gerau, 1:0 gegen VfB Ginsheim. Und hat sich für den Landespokal was vorgenommen. „Das ist der Hessenpokal, da gibt es nur ein Spiel und das will man gewinnen. Punkt!“, sagt Bauso. „Ein toller Wettkampft, in dem sich Vereine überregional präsentieren können“, will natürlich auch der VfR Groß-Gerau für sich werben.