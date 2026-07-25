Hessenpokal: Erstes Pflichtspiel für den VfR Groß-Gerau

Schließlich geht es im Hessenpokal direkt um die Wurst – genauer gesagt: ums Weiterkommen. Der SV Pars Neu-Isenburg ist für die Elf von Trainer Bauso dabei ein alter Bekannter. In der vergangenen Spielzeit haben die Groß-Gerauer gegen den SV auch nicht verloren, einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der VfR-Übungsleiter beobachtete dabei eine „extrem spielstarke, ballsichere Mannschaft mit viel Ballbesitz“, mit gutem Umschaltspiel und unangenehm im Spielaufbau, die sich auch nochmal verstärkt hat mit namhaften Neuzugängen. Von Kickers Offenbach kamen Marc Wachs (fehlt noch verletzt) und Boubacar Barry, die es zusammen auf 150 Spiele in der Dritten Liga bringen. „Da kommt nochmal jede Menge Torgefahr hinzu“, so Bauso.