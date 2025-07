Als amtierende Kreispokalsieger stehen sich am Sonntag der FC Bierstadt (oben) und der VfR Groß-Gerau gegenüber. – Foto: Pia Pfeifer, Dominik Claus

Hessenpokal: "Enges Spiel" wartet auf Bierstadt und Groß-Gerau In der ersten Runde des Hessenpokals stehen sich der FC Bierstadt und der VfR Groß-Gerau gegenüber. Die Vorfreude ist bei beiden Teams groß, Spannung ebenso vorprogrammiert +++ Livestream bei Kurier und Echo Verlinkte Inhalte Hessenpokal Bierstadt Groß-Gerau Kamil Kwiaton René Keutmann + 11 weitere

Wiesbaden. Nach anstrengenden Wochen der Vorbereitung naht in der Region der Start der Amateurfußball-Saison. Und bietet bereits am kommenden Wochenende eine hochklassige Ouvertüre. Schließlich stehen die Erstrunden-Paarungen im Hessenpokal an. Besonders die Partie am Sonntag (18 Uhr, im Livestream beim Kurier und beim Echo) zwischen dem Wiesbadener Kreispokalsieger FC Bierstadt und dem Titelträger aus dem Nachbarkreis, dem VfR Groß-Gerau, verspricht Spannung.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier und Echo Online. Zwar spielt der VfR als Süd-Verbandsligist eine Liga höher als Gruppenligist Bierstadt. Doch Bierstadts Trainer René Keutmann ist lange genug dabei, um zu wissen: „In solchen Spielen ist man nie chancenlos. Die Tagesform wird entscheiden - zumal wir bei uns auf dem Platz spielen.“ Obwohl der FCB auf dem Papier nicht die ranghöchte Mannschaft des Wiesbadener Fußballkreises ist, war es den Bierstadtern nun schon zum zweiten Mal in Folge gelungen, den Titel zu gewinnen. Was auch für eine besondere Mentalität spricht, die der FCB in den K.O.-Spielen an den Tag legen kann. „In den Pokalspielen merke ich meinen Jungs immer an, dass sie besonders fokussiert sind. Die Physis und die Willenskraft sind dann nochmal stärker ausgeprägt“, sagt Keutmann.

So., 27.07.2025, 18:00 Uhr FC Bierstadt Bierstadt VfR Groß-Gerau Groß-Gerau 18:00 PUSH Es wird sich zeigen, ob auch die zahlreichen Bierstadter Neuzugänge das schon in ihrem ersten Pflichtspiel im FCB-Dress verinnerlichen können. „Die Jungs, die gekommen sind, passen von der Menschlichkeit und ihrem Leistungsvermögen gut rein. Sie sind mit Temperament und Eifer dabei“, lobt Keutmann. Als zentraler Mittelfeldspieler hat sich Niklas Muschter, der von der TSG Wörsdorf kam, einen Stammplatz erarbeitet. Gut möglich, dass es auch weitere Neuzugänge wie Kai Krambo, Jannik Siebenkittel (beide kamen ebenfalls aus Wörsdorf), Gentrit Haxhosaj (aus Eltville), Jeffrey Bannor (Germania Okriftel), Alexis Tsakas oder Nando Sousa de Brito (beide aus Ingelheim) in die Startelf am Sonntag schaffen. Der Kampf um die Positionen ist beim FC jedenfalls in vollem Gange, eine Woche vor dem Spiel hatten neben Muschter lediglich Sturmtank Gerit Wintermeyer, Mittelfeldspieler Paul Götz, Linksverteidiger Lucas Keutmann und Max Kruse auf der rechten Außenbahn ihr Startelfmandat sicher. Fest steht außerdem, dass im Tor Urgestein Colin Besier zwischen die Pfosten rückt. Der Standby-Keeper springt am Sonntag für die im Urlaub weilenden Luca Woloszyn und A-Jugend-Keeper Jonathan Schuster ein. Fraglich ist der Einsatz von Marcel Krabler und Quirin Wimmer, die beide mit Blessuren am Fuß pausieren mussten.