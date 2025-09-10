Hessenpokal: Eddersheim scheitert an effektivem Friedberg

Zwei strittige Entscheidungen in Halbzeit zwei

Und so wurde die 40. Minute spielentscheidenden. Toni Reljic nickte nach abgefälschter Flanke zur Friedberger Führung ein, die auch ein Wirkungstreffer sein sollte. "Die Phase danach - auch zu Beginn der zweiten Halbzeit - hat mir dann nicht gefallen", befand Weber. Simon Lüders - kurz zuvor eingewechselt - hätte das Momentum wieder auf Eddersheimer Seite ziehen können, wenn sein Tor denn gezählt hätte (55.). Gäste-Keeper Philipp Bagus habe beim Stocher-Versuch von Lüders seine Hand wohl auf dem Ball gehabt, schildert Weber. "Aus 50 Metern Entfernung ist das für mich aber natürlich schwer zu sehen." Es sollte nicht die einzige strittige Entscheidung bleiben. Zehn Minuten vor Schluss lag der Ball wieder in den Maschen der Gäste - diesmal Abseits gegen Nils Kohlbacher (80.).

Weber: "Waren nicht die schlechtere Mannschaft"

"In der letzten halben Stunde haben wir gedrückt. Im letzten Drittel waren wir aber ingesamt zu unsauber", musste Weber, der von 2019 bis 2021 bei Friedberg an der Seitenlinie stand, anerkennen. Am Ende fehlte die Durchschlagskraft, die den FC Eddersheim in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte. "Es ist nicht so, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Dennoch haben wir viele Momente nicht auf unsere Seite ziehen können", betont der Coach.

Die Möglichkeit dazu hat sein Team am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Hessenliga-Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Hünfelder SV. Nach sechs Siegen zum Start war die Niederlage im Hessenpokal nach dem 2:3 am Wochenende beim VfB Marburg die zweite Niederlage in Folge. "Jetzt müssen wir tunlichst zusehen, dass wir Spiele wieder in unsere Richtung lenken", betont Weber. Denn vielmehr geht es darum, den Flow, den sich der FCE erarbeitet hat, weiter aufrechtzuerhalten.