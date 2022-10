Hessenpokal: Dersim hofft auf 400 bis 500 Zuschauer Der Verbandsligist erwartet im Pokal den Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

RÜSSELSHEIM . In der Liga läuft es nicht. Mit nur vier Punkten aus zwölf Spielen stehen die Fußballer des SV Dersim Rüsselsheim am Tabellenende und haben schon neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Im Hessenpokal aber sorgten sie zuletzt für überraschend gute Ergebnisse. Nach den furiosen Erfolgen über die Hessenligisten FC Eddersheim und Viktoria Griesheim hat es der abstiegsbedrohte Verbandsligist bis ins Achtelfinale geschafft, wo an diesem Mittwoch ein attraktiver Gegner wartet. Um 19.30 Uhr begrüßt Dersim das Regionalliga-Team der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – und rechnet mit großer Kulisse.