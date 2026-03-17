Hessenpokal B-Junioren Achtelfinale

Am kommenden Dienstag, den 24.03.2026 trifft die B1-Jugend der SG Germania Wiesbaden im Hessenpokal Achtelfinale auf den Hessenligisten 1.FC Erlensee. Anstoß wird um 19:30 Uhr auf dem Sportplatz Waldstraße sein.

Unsere B1 sorgt in dieser Saison für Furore. In der Gruppenliga Wiesbaden steht man nach 14 Spielen mit 12 Siegen, 1 Unentschieden und lediglich 1 Niederlage eigentlich auf Tabellenplatz 1. Allerdings haben die anderen Teams bereits 2 Spiele mehr, da wir durch die parallelen Erfolge im Futsal (man hat sich erneut für die Deutschen Futsal Meisterschaften vom 20.-22.03.2026 in der Sportschule Wedau, Duisburg qualifiziert) die Ligaspiele absagen mussten.