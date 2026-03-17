Hessenpokal B-Junioren Achtelfinale

Am kommenden Dienstag, den 24.03.2026 trifft die B1-Jugend der SG Germania Wiesbaden im Hessenpokal Achtelfinale auf den Hessenligisten 1.FC Erlensee. Anstoß wird um 19:30 Uhr auf dem Sportplatz Waldstraße sein.
Unsere B1 sorgt in dieser Saison für Furore. In der Gruppenliga Wiesbaden steht man nach 14 Spielen mit 12 Siegen, 1 Unentschieden und lediglich 1 Niederlage eigentlich auf Tabellenplatz 1. Allerdings haben die anderen Teams bereits 2 Spiele mehr, da wir durch die parallelen Erfolge im Futsal (man hat sich erneut für die Deutschen Futsal Meisterschaften vom 20.-22.03.2026 in der Sportschule Wedau, Duisburg qualifiziert) die Ligaspiele absagen mussten.
Durch den Kreispokalsieg im Oktober durfte man im Hessenpokal teilnehmen und steht nach Siegen gegen JFV Dietkirchen/Offheim (4:1) und der JSG Neuental/Jesberg (8:1) nun im Achtelfinale.
Mit dem Gegner aus Erlensee kommt jetzt allerdings ein anderes Kaliber. Dafür können wir uns auf ein Heimspiel unter Flutlicht mit hoffentlich großer Unterstützung freuen. Wartet doch in einem möglichen Viertelfinale vermutlich der SV Wehen Wiesbaden, bei dem noch einige ehemalige Germanen spielen.
Ein Wiedersehen im Hessenpokal auf der Waldstraße - das wäre für Jugendleiter Martin Fraund der absolute Traum.