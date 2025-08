Hessenpokal: Auslosung der zweiten Runde am Freitagabend

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) setzt die Spannung im Krombacher-Hessenpokal fort: Am Freitagabend wird die zweite Hauptrunde des Verbandspokals 2025/26 ausgelost. Nach einer teils überraschenden ersten Runde geht der Wettbewerb damit in die nächste Phase. Die Auslosung findet ab 18.00 Uhr in der Sportschule Grünberg statt.