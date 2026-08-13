Hessenpokal: Attraktive Duelle ausgelost Das Finale bekommt ein neues Gesicht von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: HFV

Der Hessische Fußball-Verband hat die Paarungen der 2. und 3. Hauptrunde im Hessenpokal 2026/27 ausgelost. Gleichzeitig steht eine wichtige Neuerung fest: Das Endspiel soll künftig grundsätzlich bei einem der beiden Finalisten stattfinden.

Die nächsten Schritte auf dem Weg zum Pokalsieg sind vorgezeichnet. Im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt wurden am Mittwoch die Begegnungen der 2. und 3. Hauptrunde im Krombacher-Hessenpokal der Saison 2026/27 ausgelost. Dabei kamen einige reizvolle Duelle zustande. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) bestätigte die Auslosung am Donnerstag. In der 2. Runde trifft der FC Germania Dörnigheim auf die SG Bad Soden. Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 bekommt es mit dem KSV Baunatal zu tun, während SV Buchonia Flieden den SC 1929 Waldgirmes empfängt.

Ebenfalls ausgelost wurde die Begegnung zwischen dem FC Turabdin-Babylon und dem Hünfelder SV 1919. Rot-Weiß Darmstadt bekommt es mit Germania Ober-Roden zu tun, der FSV Cappel erwartet den FC Ederbergland. Komplettiert werden die bislang veröffentlichten Paarungen durch SG Bornheim 1945 Grün-Weiss gegen Türk Gücü Friedberg sowie VfR Groß-Gerau gegen FV Biebrich.