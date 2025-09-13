Hessenpokal AF: Kickers bei Kreisoberligisten, FSV in Ederbergland

Die Offenbacher Kickers spielen im Achtelfinale bei einem Kreisoberligisten. Das FInale findet am Bieberer Berg statt. – Foto: Foto: Imago Images

Hessen. Das Achtelfinale des Hessenpokals ist ausgelost, die acht Partien stehen fest. Das große Los hat der Gießener Kreisoberligist SpVgg Leusel gezogen, sie empfangen die Offenbacher Kickers. Im Stadion der Kickers, dem Bieberer Berg, wird am 23. Mai 2026 das Finale ausgetragen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Neben den Kickers zählen auch der amtierende Titelträger SV Wehen Wiesbaden und der FSV Frankfurt zum erweiterten Favoritenkreis. Der FSV gastiert im Achtelfinale beim Verbandsligisten FC Ederbergland. Der Gegner des SVWW entscheidet sich am Mittwoch zwischen den Hessenligisten Baunatal und Stadtallendorf. Sollten sich die Kickers und Wehen durchsetzen, treffen sie im Viertelfinale aufeinander. Der letztjährige Finalist Hessen Kassel reist im Achtelfinale zum Regionalliga-Duell zu Bayern Alzenau.

Die Terminierung der Partien erfolgt seitens des HFV am 08. Oktober. Das Achtelfinale wird dann im Oktober ausgetragen, um vor dem Jahreswechsel Klarheit über die Viertelfinalisten zu haben. Alle Partien im Überblick: