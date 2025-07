Hessenpokal: 1.Runde ausgelost

Hessen. Am Samstagnachmittag wurde in der Sportschule in Grünberg die erste Runde des Hessenpokals 2025/26 ausgelost. Die 32 Kreispokalsieger wurden in jeweils acht geographische Gruppen unterteilt, wodurch es in der ersten Hauptrunde zu mehreren Lokalduellen gekommen ist. Die Spiele der ersten Runde werden im Juli ausgespielt, sodass es im August mit der zweiten Hauptrunde weitergehen kann. Das Finale des Hessenpokals wird am Finaltag der Amateure am 23.05.2026 ausgetragen, der Austragungsort ist noch offen.