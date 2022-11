Hessenligist Walldorf bangt sich zum Sieg Rot-Weiß-Trainer Artur Lemm hadert nach einem glücklichen Sieg mit dem Auftritt seines Teams

HAIGER. Bis in die Nachspielzeit hinein mussten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer bangen, ehe ihr 2:1 (1:0)-Sieg feststand. So spannend hätte es für den SV Rot-Weiß beim TSV Steinbach II nicht laufen müssen. RWW-Trainer Artur Lemm sprach von einem glücklichen Sieg seines Teams, das sich damit auf den fünften Rang verbessert hat. Denn in der Schlussphase versäumten es die Gäste mehrmals, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Der eingewechselte Alexander Vogler etwa hatte eine Dreifachchance aufs 1:3, doch jedes Mal wurde sein Schuss im letzten Moment abgeblockt. Vogler war es auch, der in der 76. Minute über die linke Seite stürmte, den aus dem Hintergrund in den Strafraum heranrauschenden Julian Ludwig bediente, der den Ball zum 1:2 unter die Latte wuchtete. „Das war ein super Tor“, sagte Lemm dazu.