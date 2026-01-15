Hessenligist RW Walldorf präsentiert neues Trainer-Duo

WALLDORF. Sascha Volk und Taner Yalcin trainieren in der nächsten Saison die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf. Die beiden A-Lizenz-Inhaber folgen als gleichberechtigtes Trainerduo auf Artur Lemm, der den Verein am Rundenende nach dann fast fünf Jahren im Amt verlässt. Wie berichtet, trennt sich der RWW-Vorstand vorzeitig von dem 50 Jahre alten Bischofsheimer, der eigentlich bis 30. Juni 2027 in der Verantwortung bleiben sollte.

