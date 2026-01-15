Hessenligist RW Walldorf präsentiert neues Trainer-Duo

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Taner Yalcin (links) und Sascha Volk trainieren in der nächsten Saison die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf. – Foto: Dirk Winter
WALLDORF. Sascha Volk und Taner Yalcin trainieren in der nächsten Saison die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf. Die beiden A-Lizenz-Inhaber folgen als gleichberechtigtes Trainerduo auf Artur Lemm, der den Verein am Rundenende nach dann fast fünf Jahren im Amt verlässt. Wie berichtet, trennt sich der RWW-Vorstand vorzeitig von dem 50 Jahre alten Bischofsheimer, der eigentlich bis 30. Juni 2027 in der Verantwortung bleiben sollte.