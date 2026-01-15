 2026-01-15T09:41:53.693Z

Transfers
Taner Yalcin (links) und Sascha Volk trainieren in der nächsten Saison die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf.
Taner Yalcin (links) und Sascha Volk trainieren in der nächsten Saison die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf. – Foto: Dirk Winter

Hessenligist RW Walldorf präsentiert neues Trainer-Duo

Zwei gebürtige Frankfurter übernehmen ab Sommer für Artur Lemm bei RW Walldorf als gleichberechtigtes Trainerduo und sollen die positive Entwicklung des Vereins fortführen

WALLDORF. Sascha Volk und Taner Yalcin trainieren in der nächsten Saison die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf. Die beiden A-Lizenz-Inhaber folgen als gleichberechtigtes Trainerduo auf Artur Lemm, der den Verein am Rundenende nach dann fast fünf Jahren im Amt verlässt. Wie berichtet, trennt sich der RWW-Vorstand vorzeitig von dem 50 Jahre alten Bischofsheimer, der eigentlich bis 30. Juni 2027 in der Verantwortung bleiben sollte.

Weitere Hintergründe zum neuen Trainerduo lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

Aufrufe: 015.1.2026, 12:00 Uhr
Dirk WinterAutor