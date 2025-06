Hessenligasaison geht für VfB Marburg in die Verlängerung

BURGHAUN-STEINBACH. Für den VfB Marburg geht die Saison in der Fußball-Hessenliga in die Verlängerung. Die „Schimmelreiter“ erledigten zwar am Samstag mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Absteiger SV Steinbach ihre Hausaufgaben. Durch den gleichzeitigen Sieg des 1. Hanauer FC 1893 müssen sie nun aber im Halbfinale der Relegationsrunde beim Zweiten der Verbandsliga Nord, der SG Bad Soden, antreten.