Hessenliga: Zwei Rückkehrer bei RW Walldorf

WALLDORF (dirk). Zwei Leistungsträger kehren in den Kader von Hessenligist RW Walldorf zurück: Tim Grünewald, dessen Rot-Sperre abgelaufen ist, und der andorranische Nationalspieler Pau Babot, der zurück von seiner Länderspielreise ist. In der WM-Qualifikation gegen Albanien (0:1) und beim Freundschaftsspiel in Finnland (0:4) kam er zum Einsatz. Dafür fällt Robert Metzler für den Rückrundenstart des SV Rot-Weiß am Samstag (14 Uhr) bei Türk Gücü Friedberg aus. Der Defensivspieler hat sich jüngst gegen Hummetroth (4:3) einen Muskelfaserriss zugezogen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Fraglich ist, ob Joshua Fröls (Zerrung) mitwirken kann. Der angeschlagene Emre Sah hat am Dienstag probiert, wieder ins Training einzusteigen – aber diesen Versuch abgebrochen. Bei ihm befürchten die RWW-Verantwortlichen eine Schambeinentzündung.

Auch mit Marko Andric und mit dem erkrankten Nicholas Beier kann Trainer Artur Lemm nicht planen. Andric hat sich beim Training in Stuttgart, wohin er studienbedingt umgezogen ist, eine Zerrung zugezogen.