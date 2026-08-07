Hessenliga: Zwei Neue sollen noch zum SVH kommen

Giuseppe Signorelli (vorn) und Slias Zehnder (hier am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Türk Gücü Friedberg) stehen am zweiten Spieltag in der Hessenliga schon etwas unter Zugzwang. Foto: Guido Schiek

Hummetroth. Der SV Hummetroth ist nach der Niederlage am ersten Spieltag der Hessenliga gegen Türk Gücü Friedberg (2:4) in die zweite Runde des Odenwälder Kreispokals eingezogen. Am Mittwochabend hieß es am Ende 5:0 (0:0) gegen den B-Ligisten SG Hainstadt/Rai-Breitenbach. Doch so deutlich war es für die Mannschaft von Trainer Tino Lagator, der einige Reservisten und Akteure aus der zweiten Mannschaft einsetzte, zunächst nicht. Erst nach der torlosen ersten Halbzeit sorgte der SVH für klare Verhältnisse: Lian Akkus Rodriguez (47., 50.) und der eingewechselte Ivan Knezevic (58.) entschieden die Partie vorzeitig. Danny Klein (71.) und erneut Knezevic (82.) sorgten für den Endstand.

Lagator sagte nach dem Spiel: „Das war in der ersten Halbzeit nicht so gut. Wir haben viele Torchancen nicht genutzt. Manchmal ist es halt so im Pokal: Hier ein Trick und noch ein Schritt und dann passt es halt nicht.“ Nach den Einwechslungen von Nikola Mladenovic, Knezevic und Issak Somov und den schnellen Toren sei das Spiel früh entschieden gewesen.

Lagator habe in der Vorwoche gegen Türk Gücü Friedberg viele gute Phasen gesehen, in denen seine Mannschaft den Gegner dominierte. Dennoch gab es vier Gegentore. Für das kommende Spiel fordert Lagator daher: „Wir müssen diese Phasen konsequent über das ganze Spiel durchziehen und Gas geben.“

Mit Turabdin-Babylon Pohlheim wartet am Sonntag (14.30 Uhr) in der Hessenliga ein anderes Kaliber. Lagator schätzt den Gegner stark ein: „Sie sind für mich spielerisch auch wieder eine der besten Mannschaften der Liga.“ Doch Pohlheim – wie auch seine Mannschaft – hätte sich zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison noch nicht gefunden. „In diesem Spiel muss man sehen, wer es einfach mehr will“, ergänzt Hummetroths Trainer. Die Pohlheimer legten ebenfalls einen Fehlstart hin: Beim Vizemeister FC Eddersheim unterlagen die Mittelhessen mit 1:4.

Götze und Knezevic sind Verstärkungen im Kader

Der 38-Jährige sieht den SV Hummetroth aber auf dem „richtigen Weg“, denn der Verein hat den Kader in diesem Sommer verjüngt. Und mit den Neuzugängen ist Lagator zufrieden, auch wenn manche noch reinkommen müssten – etwa Justus Götze, der von BFC Preußen aus der Regionalliga Nordost in den Odenwald gewechselt war. „Er wird auf jeden Fall eine Verstärkung, aber man merkt nun mal, dass er im vergangenen halben Jahr weniger gespielt hat“, erklärt Lagator.

Auch Ivan Knezevic ist später dazugestoßen und hat nicht die ganze Vorbereitung mitgemacht. Der Kroate kam vom BFC Dynamo Berlin, ebenfalls aus der Regionalliga Nordost. Er sammelte bei Erzgebirge Aue bereits Erfahrungen in der Dritten Liga und kam im DFB-Pokal zum Einsatz. Was beim Transfer half: Knezevic ist in Aschaffenburg geboren und spielte in der frühen Jugend bei Viktoria Schaafheim. Lagator wusste das: „Ich habe ihn angerufen, weil ich mitbekommen hatte, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde. Er hatte direkt Lust.“ Der „Zehner“ habe dann jedoch etwas Zeit gebraucht, da ihm noch andere Angebote vorgelegen hätten. Nach gut einem Monat kam dann die Zusage. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Transfer. Er ist ein Spieler, der uns verstärkt“, bestätigt Lagator. Aber: „Er ist neu und braucht noch Zeit, um sein ganzes Potenzial auszuschöpfen.“

Bei den Odenwäldern bahnen sich Transfers an

Trotz einiger Zugänge sind die Bemühungen des SVH auf dem Transfermarkt noch nicht beendet. Lagator hofft noch auf Vollzug in dieser Woche, um in Ruhe weiterarbeiten zu können. „Es kommen ein Innenverteidiger und ein Flügelspieler“, kündigt er an. Beide seien jung, hätten aber schon Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt. Bei der Stürmersuche sieht der Trainer nach dem Abgang von Marc Perchner zurück zum VfR Fehlheim hingegen nur bedingt Handlungsbedarf: „Für mich haben wir mit Giuseppe Signorelli einen der besten Stürmer der Hessenliga. Wenn wir noch einen holen sollten, müsste das zusammenpassen. Wenn keiner mehr kommt, sind wir trotzdem gut aufgestellt.“

Hinter Signorelli, der in der vergangenen Hessenliga-Saison 23 Tore erzielte und auch am ersten Spieltag traf, wartet Morten Sky Gräf als zusätzlicher Stürmer im Kader. Bis zum 31. August haben die Hummetröther noch die Möglichkeit, personell nachzulegen.



