Hessenliga: Wiedersehen mit Luca Kaiser SVU startet bei RW Walldorf von Jan Zehatschek · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic (Symbolbild)

Unter-Flockenbach. Aufsteiger SV Unter-Flockenbach startet am Sonntag (15.30 Uhr) bei Rot-Weiß Walldorf in die neue Saison der Hessenliga, bei einer spielstarken und technisch versierten Mannschaft mit Ambitionen. Und es kommt am Sonntag auch zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Torjäger Luca Kaiser, bis Sommer für den SV Unter-Flockenbach am Ball, spielt jetzt für Walldorf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Walldorf ist eine junge Mannschaft, sie müssen sich aber noch finden“, sagt SVU-Trainer Lukas Cambeis. Sein Co-Trainer Daniel Limonciello erwartet einen aggressiv spielenden Gegner, der am Sonntag auf eigenem Platz alles auf Sieg setzen wird. Die „Flockies“ dagegen mussten zuletzt einen herben Rückschlag verkraften: 2:5 hieß es in der ersten Runde des Hessenpokals bei Rot-Weiß Darmstadt. Einmal mehr endete der Wettbewerb für den SVU nach nur einem Spiel.

SVU muss auf Katich, Kuhn, Nag und Heckhoff verzichten Simon Katich handelte sich im Pokal zu allem Überfluss wegen einer Notbremse die Rote Karte ein und ist zum Liga-Auftakt gesperrt. Matthias Kuhn verletzte sich in Darmstadt am Ellenbogen und fällt gegen Walldorf aller Voraussicht nach ebenfalls aus. Der SVU hat aktuell somit keinen etatmäßigen Innenverteidiger zur Verfügung – „und das ist ein großes Problem“, wie Limonciello sagt. Max Heckhoff befindet sich zwar bereits im Aufbautraining, braucht aber wohl noch eine Woche Zeit. Marius Kamuff, Donat Maraj und Youngster Davis Bergbauer könnten dagegen Alternativen sein. Mannschaftskapitän Morris Nag fällt wegen einer Thrombose im Bein aus, wird als Führungsspieler gegen Walldorf also auch fehlen.